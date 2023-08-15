洛阳两家单位同时挂牌“李翔梧红色教育研学基地”

17日，在洛宁县底张乡李翔梧革命事迹展览馆，市社会文化艺术交流促进会、瀍河区教育体育局“李翔梧红色教育研学基地”挂牌仪式举行。

17日，在洛宁县底张乡李翔梧革命事迹展览馆，市社会文化艺术交流促进会、瀍河区教育体育局“李翔梧红色教育研学基地”挂牌仪式举行。

今年年初，洛宁县人民政府与洛阳日报社签订了底张乡乡村运营战略合作协议。这次，两家单位同时挂牌“李翔梧红色教育研学基地”，是开展红色底张运营的一次重大事件，也是谋划建立红色资源共享机制、打造洛宁“底张名片”的一大壮举。

市社会科学界联合会三级调研员李春光在挂牌仪式现场表示，“李翔梧红色教育研学基地”的挂牌，是市社会文化艺术交流促进会会员单位接受红色教育洗礼的一次重大落地，这对组织更多的社会团体集中学习、深悟洛宁厚重的红色文化，激励后人奋发图强有着十分重要的意义。

瀍河区教育体育局有关负责人介绍，在新时代、新征程、新教育的大背景下，该局狠抓实践教育，让更多的学生在身心健康中成长、在赓续红色精神中成长，挂牌“李翔梧红色教育研学基地”，是瀍河区的学生接受红色教育洗礼的一次生动实践。

随着多家单位挂牌“李翔梧红色教育研学基地”，洛阳日报社充当“连心桥”，将持续用好宣传“洛阳声音”的主平台、主阵地，用心传递“翔梧精神”最美声音，把李翔梧烈士的革命精神传递到社会的每个角落，谱写红色底张最美篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 尹红磊)