八路军驻洛办事处纪念馆举办九一八事变爆发92周年纪念活动

昨日是九一八事变爆发92周年纪念日。为充分发挥爱国主义教育示范基地平台作用，警示人们勿忘国耻、砥砺奋进，八路军驻洛办事处纪念馆开展了“铭记历史吾辈自强”主题活动。

昨日是九一八事变爆发92周年纪念日。为充分发挥爱国主义教育示范基地平台作用，警示人们勿忘国耻、砥砺奋进，八路军驻洛办事处纪念馆开展了“铭记历史 吾辈自强”主题活动。

活动开始后，老城区第二小学和社会各团体等200余人整齐列队，齐声高唱国歌。随着人民防空警报的鸣响，众人低头默哀，致敬为民族独立和人民解放牺牲的无数英烈，告诉自己勿忘国耻、铭记历史，激励自己不忘初心、砥砺奋进！

随后，全体人员合唱《没有共产党就没有新中国》。最后，大家在纪念馆特制的明信片上写下对祖国的祝福和对英烈的寄语，由工作人员收集整理并送交邮局投递，相信这种珍贵的经历也会成为一种激励人们前行的力量。(洛报融媒·洛阳网记者 尹红磊)