洛阳举行“9·18”人民防空警报试鸣活动

昨日，我市举行“9·18”人民防空警报试鸣活动。

昨日，我市举行“9·18”人民防空警报试鸣活动。

昨日10时整，全市人民防空警报试鸣活动正式启动。试鸣活动按照预先警报、空袭警报、解除警报的顺序依次进行。预先警报：鸣36秒，停24秒，重复3次为一个周期(时间为3分钟)，试鸣两个周期，间隔3分钟。空袭警报：鸣6秒，停6秒，重复15次为一个周期(时间为3分钟)，试鸣两个周期，间隔3分钟。解除警报：连续试鸣3分钟，试鸣一个周期。每种警报间隔5分钟，共31分钟。

市国防动员委员会成员单位相关负责人还前往洛阳防空防灾宣教与体验馆等处走访调研，了解我市人防战备工作及防空防灾宣传教育开展情况。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 孙克军)