昨日上午，市长徐衣显主持召开百万吨乙烯项目专班推进会，听取项目情况汇报，科学研判、精准调度、破题攻坚，推动项目建设提速提效。 徐衣显主持召开百万吨乙烯项目专班推进会

锚定节点闭环推动奋力建设世界一流项目

靶向招商育链聚群打造绿色石化先进基地

夏兴出席 昨日上午，市长徐衣显主持召开百万吨乙烯项目专班推进会，听取项目情况汇报，科学研判、精准调度、破题攻坚，推动项目建设提速提效。省发改委党组成员、省能源局局长夏兴应邀参加会议，并对工作提出具体要求。 会上，孟津区、涧西区和中石化洛阳分公司汇报了百万吨乙烯项目推进、化工物流园区谋划及产业链招商等情况，平煤神马集团和省市有关部门负责人及石化行业专家等就要素保障、精准招商、产业集聚等深入研究交流，提出对策建议。徐衣显表示，百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地，省委省政府高度重视、关心厚爱，中石化集团和省发改委、省国资委等省直有关单位及平煤神马集团等企业给予大力支持，省市联动、政企携手、专班运作、全面发力，各项工作统筹有力、推进有序，取得了阶段性成效。他强调，要锚定节点，加快项目推进。牢固树立“项目为王”理念，加强协同联动，强化对接争取，锚定时间节点，全链条统筹形象进度、投资进度、招商进度，倒排工期、压茬施工，高质高效推进项目建设。要抓住关键，突出市场主体。坚持政府引导、企业主导、市场运作，加快组建合资公司，健全完善出资比例、组织架构、管理结构，柔性引进院士团队，积极开展专家论证，有效破解要素制约，构建资源共享、优势互补、合作共赢的产业发展共同体。要深度谋划，靶向精准招商。突出绿色石化先进材料产业基地，聚焦“3+1+1”产业上下游、左右链，面向产业链中高端、关键环，紧盯国内外知名企业，对接省内外关联企业，精准高效招商洽谈、供需对接，推动产品“隔墙供应”、就地转化，加快产业集群集聚。要完善配套，建好物流园区。按照“一区两园”布局，以安全为底线、产业为先导，抓好化工产品配送、分拨、储运等配套建设，搭建数字化智慧化平台，实现园区与产业规划同图、建设同步、运转一体、管理协同。要精心服务，做强做优基地。以项目建设为抓手，以服务企业为重点，优化人才政策，完善帮扶机制，做好绿电、地热等资源配置，拓展氢能等应用场景，努力打造绿色石化先进材料产业基地。 省国资委二级巡视员唐传斌、中石化洛阳分公司总经理王家纯、平煤神马集团有关负责人及市领导何武周等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)