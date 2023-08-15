洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

84岁任照洋：41年前的奖状激励他“凡事要认真”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:26

老人展示珍藏多年的奖状

　　在老电力人任照洋家里，珍藏着一张“先进生产者”奖状，这是他在1982年工作期间获得的。这张奖状既是对他工作的认可，也激励着他“凡事要认真”，老人看得很重。近日，记者来到老人家里，倾听他与这张奖状的故事。

　　珍藏41年的奖状散发着时代气息

　　任照洋今年84岁，国网洛阳供电公司退休职工，住在西工区纱厂南路中泰新城小区。采访当天，老人摊开珍藏了41年的“先进生产者”奖状，一股浓郁的时代气息扑面而来。奖状上写着：任照漾(洋)同志，在一九八二年生产工作中被评为变电工区先进生产者。颁发单位为洛阳供电局、洛阳供电局工会委员会，颁发时间为一九八二年元月十五日。奖状边缘虽有些许磨损，但整体看起来依然很新。

　　“那时单位名字叫洛阳供电局。”任照洋说，他的老家在许昌市鄢陵县。1958年初中毕业后他离开家乡，先后在郑州、三门峡的电力系统工作。1963年，他从三门峡调到洛阳供电局，在金谷园变电站从事变电站运行工作。

　　任照洋回忆，金谷园变电站在洛阳火车站附近。他刚到洛阳时变电站尚未完工，等到第二年才建成投用。刚开始，变电站里比较空旷，只有一台主变压器，变电容量1万千安伏，全部采用架空线路。该变电站地处洛阳负荷中心，战略地位重要，负责为洛阳主城区供电，能在这里工作，他感到无比自豪。“我和同事穿着工作服在街上检查线路，很多人会投来羡慕的目光。”老人笑着说。

　　工作认真负责获认可 佩戴红花登台领奖状

　　确保主城区用电安全，是任照洋和同事的主要任务。记得有一次，很多同事被抽调去参加学习，变电站人手紧张，他独自一人连续一周守在站内，啃馒头、喝凉水。还有一件事也让他记忆深刻，那是1967年，在支援位于孟津的一座铁路大桥建设时，他和同事负责保障大桥施工线路——35千伏金黄线的现场供电。他们一连两个多月泡在工地上，直到工程顺利完工。

　　任照洋在金谷园变电站工作的那些年，居民和企业用电量不断攀升，站内又陆续增添了上百个设备。“设备一多，就需要给它们编号，方便管理。”他说，现在都是制作带有钢印编号的铝牌固定在设备上，那时候全靠蘸油漆写上去。他写得一手好字，之前在郑州、三门峡工作时，单位的周期性板报、节庆画刊等都由他设计、制作，因此这次给设备写编号的任务就落在了他身上。后来，新安、偃师等地的变电站设备也需要编号，都邀请他过去帮忙。

　　那个年代，具备电力知识的人才极度缺乏，市里的自来水厂、石棉瓦厂等企业，一旦遇到用电问题，厂里的电工解决不了，任照洋就提供上门服务。无论刮风、下雨还是下雪，只要接到求助，他就第一时间赶过去。对方塞烟送酒表示感谢，均被他婉拒。自工作以来，他就养成了认真巡视设备的习惯，先后多次检查出设备隐患，避免事故发生，为单位挽回损失上百万元。

　　任照洋兢兢业业、认真负责的工作态度，得到单位领导和同事认可。1982年，在单位的年终工作会上，他佩戴红花登台，领取了这张“先进生产者”奖状。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    清水洗头对头发更好，这是真的吗
    清水洗头对头发更好，这是真的吗
    清水洗头对头发更好，这是真的吗
        夏秋换季，很多人又被脱发困扰。近日，网上“只用清水洗头对头发头皮更好，还能改善脱发”的说法引发网友关...
  • ·新鲜银杏果，您可别乱吃
  • ·她的经历告诫你，这类“斑块”必须治
  • ·老人头上“犄角”突然长大，原因竟是……
    		•
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 预制菜是否进入洛阳的学校？官方回复
  • 二里头遗址“超级国宝”亮相中国考古...
  • 网友反映燃气充值点减少 洛阳新奥燃气...
  • 中雨！大到暴雨！洛阳气温将明显下降
  • 洛阳市文广旅局发布中秋国庆假期出游提醒
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳纪检监察机关将在双节期间开展落...
  • 中国一拖大拖公司：订单饱满生产忙【...
  • 天津直博会上的洛阳智造
  • 洛阳特殊门诊医保报销比例是多少？洛...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    醉蝶花

    街拍老城

    神都多丽人

    纯天然辣椒
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605