84岁任照洋：41年前的奖状激励他“凡事要认真”

在老电力人任照洋家里，珍藏着一张“先进生产者”奖状，这是他在1982年工作期间获得的。

老人展示珍藏多年的奖状

在老电力人任照洋家里，珍藏着一张“先进生产者”奖状，这是他在1982年工作期间获得的。这张奖状既是对他工作的认可，也激励着他“凡事要认真”，老人看得很重。近日，记者来到老人家里，倾听他与这张奖状的故事。

珍藏41年的奖状散发着时代气息

任照洋今年84岁，国网洛阳供电公司退休职工，住在西工区纱厂南路中泰新城小区。采访当天，老人摊开珍藏了41年的“先进生产者”奖状，一股浓郁的时代气息扑面而来。奖状上写着：任照漾(洋)同志，在一九八二年生产工作中被评为变电工区先进生产者。颁发单位为洛阳供电局、洛阳供电局工会委员会，颁发时间为一九八二年元月十五日。奖状边缘虽有些许磨损，但整体看起来依然很新。

“那时单位名字叫洛阳供电局。”任照洋说，他的老家在许昌市鄢陵县。1958年初中毕业后他离开家乡，先后在郑州、三门峡的电力系统工作。1963年，他从三门峡调到洛阳供电局，在金谷园变电站从事变电站运行工作。

任照洋回忆，金谷园变电站在洛阳火车站附近。他刚到洛阳时变电站尚未完工，等到第二年才建成投用。刚开始，变电站里比较空旷，只有一台主变压器，变电容量1万千安伏，全部采用架空线路。该变电站地处洛阳负荷中心，战略地位重要，负责为洛阳主城区供电，能在这里工作，他感到无比自豪。“我和同事穿着工作服在街上检查线路，很多人会投来羡慕的目光。”老人笑着说。

工作认真负责获认可 佩戴红花登台领奖状

确保主城区用电安全，是任照洋和同事的主要任务。记得有一次，很多同事被抽调去参加学习，变电站人手紧张，他独自一人连续一周守在站内，啃馒头、喝凉水。还有一件事也让他记忆深刻，那是1967年，在支援位于孟津的一座铁路大桥建设时，他和同事负责保障大桥施工线路——35千伏金黄线的现场供电。他们一连两个多月泡在工地上，直到工程顺利完工。

任照洋在金谷园变电站工作的那些年，居民和企业用电量不断攀升，站内又陆续增添了上百个设备。“设备一多，就需要给它们编号，方便管理。”他说，现在都是制作带有钢印编号的铝牌固定在设备上，那时候全靠蘸油漆写上去。他写得一手好字，之前在郑州、三门峡工作时，单位的周期性板报、节庆画刊等都由他设计、制作，因此这次给设备写编号的任务就落在了他身上。后来，新安、偃师等地的变电站设备也需要编号，都邀请他过去帮忙。

那个年代，具备电力知识的人才极度缺乏，市里的自来水厂、石棉瓦厂等企业，一旦遇到用电问题，厂里的电工解决不了，任照洋就提供上门服务。无论刮风、下雨还是下雪，只要接到求助，他就第一时间赶过去。对方塞烟送酒表示感谢，均被他婉拒。自工作以来，他就养成了认真巡视设备的习惯，先后多次检查出设备隐患，避免事故发生，为单位挽回损失上百万元。

任照洋兢兢业业、认真负责的工作态度，得到单位领导和同事认可。1982年，在单位的年终工作会上，他佩戴红花登台，领取了这张“先进生产者”奖状。