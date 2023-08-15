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老城区举行座谈会 邀请专家学者为汉服产业发展建言献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.19 08:27

　　今年以来，洛阳汉服持续升温，洛邑古城、丽景门、应天门等景区成为国内外游客的热门打卡地。

　　老城区历史文化底蕴深厚，当前正以“汉服＋古城”为引领，助力文旅融合发展，着力打造新文旅产业目的地。近日，该区举行汉服产业发展座谈会，邀请专家学者为汉服产业发展建言献策。

　　将汉服文化与现代科技相结合

　　“汉服是传统文化的体现。洛阳历史文化底蕴深厚，发展汉服产业有先天优势。”北京服装学院原党委书记、洛阳汉服研究院(洛阳时尚产业研究院)院长马胜杰认为，发展汉服产业，洛阳应该走在前面。

　　如何唱好汉服“这出戏”？马胜杰认为，洛阳汉服产业要将汉服文化与现代科技相结合，讲好汉服故事。

　　具体来说，就是守正创新。所谓“守正”，一方面是持续打造好汉服这张“名片”，另一方面是要加强学术研究，发掘洛阳历史文化中的汉服元素，为汉服产业发展提供理论支撑。所谓“创新”，就是要加强交流互鉴，突出时尚化设计，重点抓住青年消费群体，鼓励青年参与汉服设计，推动汉服设计多元化；要与VR、AR等现代技术相结合，拓展汉服应用场景，让汉服拥有“科技范儿”，满足新的市场需求。

　　为汉服产业发展提供人才支撑

　　“汉服是一个载体，在带动产业发展的同时，还能创造就业岗位。”洛阳职业技术学院文化与旅游学院院长郭又荣认为，发展汉服产业离不开专业人才，学科体系建设也应该是努力方向。

　　“洛阳汉服正在被不同年龄段的人接受，市场广阔。”郭又荣说，洛阳高校可以紧跟汉服产业“风口”，充分挖掘汉服文化资源，开设形象设计、妆造等专业，引导学生从事汉服领域工作，既能促进就业，又能为汉服产业发展提供人才支撑。同时，鼓励在校学生身着汉服参与导游等志愿服务，通过洛阳牡丹文化节等节会活动，更好地推介洛阳、宣传洛阳。

　　延伸汉服产业链条

　　“汉服产业的发展，需要持续引流。”“又见神都”文创品牌主理人杨晓宁认为，发展汉服产业，不仅要着眼于汉服本身，还要延伸产业链条，做好文创产品及其他衍生产品，将汉服与新文旅产业深度融合，打造洛阳汉服品牌。

　　“汉服是推介洛阳历史文化的重要媒介，为文创产品发展提供了新空间。”杨晓宁现场拿出一个文创盲盒，那正是依托汉服元素制作的。她介绍，他们以13位与洛阳有密切关系的历史人物为原型，将汉服元素融入文创产品，搭配不同的汉服服饰，打造专属于洛阳的文创盲盒。此外，还利用唐朝时期流行的服饰花纹元素，开发礼品袋、贺卡等各类文创产品，做好汉服衍生产品，更好地推介汉服文化。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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