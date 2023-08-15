守护“舌尖上的安全”！洛阳实现食品安全包保覆盖率100%

记者从洛阳市市场监管局了解到，按照食品安全分级包保制度，洛阳压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任，将25837家在产在营获证食品生产经营主体按照经营规模、经营范围、风险等级划分为ABCD四级，由7071名市、县、乡、村干部进行分包，实现了包保覆盖率等多个指标100%。

18日7时30分许，洛龙区第一实验小学翠云路校区副校长鲁海丽按时到岗。她来到学校食堂，戴好口罩和卫生帽后，先向当日值班的食品安全员了解晨会情况，之后，她来到后厨，查看即将用来制作午餐的各类食材，又对准备使用的消毒餐具挨个儿检查……检查完毕，鲁海丽洗净双手，在当日记录册上签下了自己的名字。

鲁海丽是该校的食品安全总监。为全面落实企业主体责任，洛阳对食品生产、经营、餐饮各环节分别按照不同食品生产经营主体类别，细化了各环节食品安全总监职责、食品安全员职责、食品安全风险管控清单等，为企业落实主体责任规定提供规范指引，确保风险隐患排查整改到位。

记者从洛阳市市场监管局了解到，按照食品安全分级包保制度，洛阳压紧压实食品安全属地管理责任和企业主体责任(以下简称“两个责任”)，将25837家在产在营获证食品生产经营主体按照经营规模、经营范围、风险等级划分为ABCD四级，由7071名市、县、乡、村干部进行分包，实现了包保覆盖率等多个指标100%。

最新数据显示，目前全市6家保健食品生产企业、14家中型食品生产企业、127家中型食品销售企业、22家中型餐饮服务企业、16家集体配餐企业、154家托幼机构(用餐人数300人以上)，342家学校食堂(用餐人数500人以上)均配备了食品安全总监，获证食品生产经营企业全部配备了食品安全员，各类企业有序落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，全面构建了企业主要负责人负总责，食品安全总监、食品安全员分级负责的食品安全责任体系。

18日中午，位于洛龙区泉舜购物中心4楼的餐饮街不少店铺都坐满了食客，店员正忙着为顾客点餐和清理餐桌。记者进入一家餐饮店，通过店内与后厨相通的透明玻璃，可以清楚看到操作人员制作饭菜的情况。

泉舜购物中心餐饮街是洛龙区打造的“食品安全6S管理示范街”之一。洛阳现有小餐饮店3.3万余家，为了有效发挥示范引领作用，洛阳针对性开展了食品安全6S管理示范街创建行动，目前已建成西工小街、泉舜购物中心餐饮街等17条示范街，以点带面提升餐饮单位落实食品安全“两个责任”水平。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，眼下，洛阳正在生产、流通、餐饮等领域全面推行落实主体责任“四化”(信息公示标准化、制度建设体系化、风险防控清单化、宣传培训常态化)建设，通过引入智慧化管理方式，帮助企业建立食品安全风险防控机制，提升日常监管效能。下一步，该局将立足全覆盖、见成效，深化贯通属地管理、部门监管、企业主体三方责任，紧盯重点环节持续发力，纵深推进食品安全“两个责任”，共同守护百姓“舌尖上的安全”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 冯国凯 文/图)