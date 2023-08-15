最新地质灾害风险预警！涉及洛阳大部分地区

根据最新的气象资料分析，本周洛阳多阴雨天气，气温逐渐下降。18日，洛阳发布最新地质灾害风险预警，9月18日20时至9月19日20时，受即将到来的降雨影响，洛阳9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。

根据最新的气象资料分析，本周洛阳多阴雨天气，气温逐渐下降。18日，洛阳发布最新地质灾害风险预警，9月18日20时至9月19日20时，受即将到来的降雨影响，洛阳9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。 根据最新的气象资料分析，本周洛阳多阴雨天气，气温逐渐下降。18日，洛阳发布最新地质灾害风险预警，9月18日20时至9月19日20时，受即将到来的降雨影响，洛阳9个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，须注意防范。 据了解，此次地质灾害黄色预警区域涉及汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县，共9个县区。 其中，镇(乡)地质灾害气象风险预警信息如下： 1.汝阳县辖区及各乡镇 2.孟津区：小浪底镇、横水镇 3.宜阳县：樊村镇、董王庄乡、柳泉镇、锦屏镇、香鹿山镇、韩城镇、城关镇、花果山乡、上观乡、白杨镇、赵保乡、高村镇、张坞镇、莲庄镇、盐镇乡 4.栾川县辖区及各乡镇 5.伊川县：平等乡、鸦岭镇、半坡镇、白沙镇、高山镇、鸣皋镇、白元镇、葛寨镇、吕店镇、江左镇、酒后镇 6.偃师区：府店镇 7.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、河底镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇 8.嵩县辖区及各乡镇 9.新安县：铁门镇、南李村镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)