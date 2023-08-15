预制菜是否进入洛阳的学校？官方回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：预制菜是否进入洛阳的学校？天津路小学为学生提供的午餐是预制菜吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：预制菜是否进入洛阳的学校？天津路小学为学生提供的午餐是预制菜吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：预制菜是否进入洛阳的学校？天津路小学为学生提供的午餐是预制菜吗？
涧西区教体局回复：校区师生用餐为专业有资质的集中配餐餐饮公司提供，餐品为每日当天制作之后，配送到校区供应校区师生用餐。近期市教育局及相关部门调研，洛阳市学校没有定制预制菜给学生吃的情况，天津路小学也不存在预制菜品，请家长朋友放心。
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