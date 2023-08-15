洛阳多个作品入围省“群星奖”大赛决赛

日前，省文化和旅游厅公布了河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛和戏剧曲艺大赛入围决赛作品名单，我市多个作品入选。

日前，省文化和旅游厅公布了河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛和戏剧曲艺大赛入围决赛作品名单，我市多个作品入选。 日前，省文化和旅游厅公布了河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛和戏剧曲艺大赛入围决赛作品名单，我市多个作品入选。 河南省“群星奖”大赛是河南省第二届“惠民文化节”系列群众文化活动之一，将于今年10月举办，是我省群众文化艺术领域的高水平赛事，参与人数多，艺术水准高。 经专家评审，共有36个作品入围河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛决赛，24个作品入围河南省“群星奖”戏剧曲艺大赛决赛。其中，我市的《情牵一线》《书说洛阳》《出发》3个音乐舞蹈作品入围河南省“群星奖”音乐舞蹈大赛决赛，小品《家风工作组》入围河南省“群星奖”戏剧曲艺大赛决赛。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)