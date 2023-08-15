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涧西区发布区级可下沉公共服务资源清单 持续推动公共服务进社区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.18 08:29

　　“挥拍时要注意胯部发力……”“两腿要时刻保持弯曲状态，挺着身子可不行……”近日，在涧西区重二社区邻里中心，一场青少年乒乓球公开课活动举行。

　　在活动现场，来自我市某体育培训机构的志愿者耐心地指导小朋友学习球拍抓握姿势、挥拍动作要领等，并且逐一陪练，一对一讲解，纠正小朋友们在训练过程中的不规范动作。

　　“这是我们结合辖区居民需求开展的一项新活动，目前已经举办了两场，孩子们都很喜欢。”重二社区党委副书记李元榕说，此前，有居民多次提出希望邻里中心开办体育培训班，鼓励青少年积极参与体育运动，然而，由于邻里中心缺少体育专业人才，居民的愿望一直没能实现。

　　“前段时间，区里发布区级可下沉公共服务资源清单，为我们开办体育培训班提供了条件。”李元榕说，资源清单上有很多项目，还有联系人电话。他们想利用哪些资源，打个电话就能对接上。他们按照清单上的电话联系了区教体局，在提出需求后没多久，就有体育志愿者来到邻里中心报到。

　　记者了解到，今年以来，涧西区全面征集梳理各职能部门及行业协会、社会组织等资源力量，形成区级可下沉公共服务资源清单，包含文化、养老、医疗、体育、就业等8大类49项服务资源，并在各邻里中心统一发布，通过搭建供需平台助力打通服务群众“最后一公里”。

　　连日来，涧西区北方社区邻里中心对接区人社局，开展了手工编织培训，通过订单回收的方式，让居民在家里兼职增收；重二社区邻里中心对接区文旅局，开展“消暑观影月”主题活动，在邻里中心放映电影10余场，为居民送去文化清风……

　　涧西区相关负责人表示，接下来，该区将结合群众需求，持续更新资源清单，依托邻里中心，持续推动公共服务进社区，不断提升群众生活品质。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张清岩 文/图）

　　>>涧西区区级可下沉公共服务资源清单
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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