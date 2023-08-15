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涉及7个县区！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳自然资源和规划 2023.09.17 20:37

　　刚刚，洛阳市自然资源和规划局官方微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警。具体内容如下：

　　一、区域地质灾害气象风险预警

　　2023年9月17日20时至9月18日20时：

　　地质灾害黄色预警地区：新安县局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县局部、嵩县局部、栾川县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　二、镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：新安县、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县(7个县区)。

　　1、新安县：石井镇、北冶镇

　　2、宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇

　　3、洛宁县：上戈镇、下峪镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、赵村镇、景阳镇

　　4、伊川县：葛寨镇、酒后镇

　　5、汝阳县：柏树乡、城关镇、蔡店乡

　　6、栾川县：狮子庙镇、陶湾镇、庙子镇、石庙乡、秋扒乡、潭头镇

　　7、嵩县：德亭镇、旧县镇、大章镇、田湖镇、城关镇、饭坡镇、何村乡、白河镇、闫庄镇、大坪乡、九皋镇

　　三、防范建议

　　1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

　　2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。

　　3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

　　4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。⑥
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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