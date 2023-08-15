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2023年河南省地掷球锦标赛在洛圆满举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.17 16:08

　　经过三天的角逐，2023年河南省地掷球锦标赛于17日在洛阳市落幕。

　　本次比赛由河南省全民健身中心、洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，老城区教体局、老城区体育总会承办，吸引了全省13支代表队的152名运动员报名参赛。比赛按照不同年龄特点分为老年组和成年组两个组别。

　　其中，老年组设有2个竞赛项目，分别为塑质球男女混合三人团体赛、小金属球男女混合三人团体赛；成年组设有7个竞赛项目，分别为塑质球男女混合三人团体赛、小金属球男子三人团体赛、小金属球女子三人团体赛、大金属球男子准确抛击赛、大金属球女子准确抛击赛、大金属球女子单人连续抛击赛、大金属球男子单人连续抛击赛。

　　经过3天的同场竞技，洛阳队获得2个第一名，分别是大金属球女子准确抛击赛第一名、小金属男子三人团体赛第一名。此外，洛阳队还获得3个第二名、4个第三名、3个第四名、1个第五名。分别为小金属球女子三人团体赛成年组第二名、大金属球女子准确抛击赛第二名、大金属球女子连续抛击赛第二名；大金属球男子准确抛击赛第三名、大金属球女子单人连续抛击赛第三名、大金属球男子单人连续抛击赛第三名、老年组塑质球混合三人赛第三名；大金属球男子单人连续抛击赛第四名、老年组小金属混合三人赛第四名、成年组塑质球混合三人赛第四名；大金属男子准确抛击第五名。首次组队参赛的老城区地掷球代表队同样发挥稳健，获得2个第一名、3个第二名、4个第三名、3个第四名和1个第五名。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 石智卫 陈晓明 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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