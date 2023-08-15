2023年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕

昨日，2023年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕式在洛阳职业技术学院举行。

昨日，2023年河南省社会科学普及周洛阳活动开幕式在洛阳职业技术学院举行。

活动公布了第十批河南省社会科学普及基地名单，第三批河南省社会科学普及示范基地名单，2023年度河南省社科普及优秀活动项目名单，2023年度河南省社会科学普及与应用优秀成果(调研报告类)获奖名单，2022年度河南省优秀社科普及指导员、志愿服务团队和百姓宣讲员名单。青年优秀社科专家王蕾等3人围绕党的创新理论、家风建设、博物馆研学进行了普及宣讲，与会人员参观了马金凤戏曲艺术博物馆，以及文物修复、剪纸等非遗项目。

每年9月第三周为全省社会科学普及周。从2017年9月开始，洛阳市每年都按照省委宣传部、省社科联的统一部署，采用省市县联动、统一主题的方式，由洛阳市委宣传部和洛阳市社科联共同举办河南省社科普及周洛阳活动，今年是第七届，主题为“宣传贯彻党的二十大精神 凝心聚力共建现代化河南”。

普及周期间，洛阳市将举办多种活动。