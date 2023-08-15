洛阳市群众合唱大赛举行

昨日下午，洛阳市第二届“惠民文化节”系列群众文化活动——“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛在洛阳正大文化交流中心举行。

昨日下午，洛阳市第二届“惠民文化节”系列群众文化活动——“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛在洛阳正大文化交流中心举行。

本次比赛由市委宣传部指导、市文广旅局主办、洛阳市文化馆承办。活动坚持以人民为中心、以群众为主体，通过合唱丰富人民群众精神文化生活，提升人民群众的文化参与感、获得感和幸福感，引导全社会唱响爱党、爱国、爱社会主义的时代主旋律，凝聚发展正能量。此前，全市各县区通过层层选拔、择优推荐的方式，选拔出10支队伍进入比赛。

比赛现场，《春风十万里》《江山》《祖国不会忘记》《春天的故事》《灯火里的中国》等歌曲轮番被唱响，参赛队伍用慷慨激昂的歌声和饱满真挚的热情，唱出了人民群众对党和祖国的热爱之情。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）