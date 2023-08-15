2023年全省防汛抗旱地震地质灾害应急管理专题培训在洛举行

14日至15日，2023年全省防汛抗旱地震地质灾害应急管理专题培训在我市举行。
14日至15日，2023年全省防汛抗旱地震地质灾害应急管理专题培训在我市举行。
14日至15日，2023年全省防汛抗旱地震地质灾害应急管理专题培训在我市举行。
此次培训由省应急管理厅主办，市应急管理局等协办。培训结合应急管理工作要点，分为防汛抗旱专题培训、地震和地质灾害专题培训两部分。防汛抗旱专题培训重点围绕全省防汛基本情况、防汛体系建设、防汛抢险基本知识等内容开展，地震和地质灾害专题培训涵盖地震和地质灾害概况、地震地质灾害应急管理体系等多个方面内容。参加培训人员纷纷表示，将学以致用，加强应急管理体系建设，补齐短板，全力保障人民生命财产安全。
其间，参加培训人员还到新安县北冶镇滩子沟村山洪灾害防御区、青要山水库、新安县综合应急救援基地和涧河安乐段河道综合整治工程等处调研。
省水利厅副厅长兼省应急管理厅副厅长任汝成、副市长韩治群参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王雨娇)
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