国产首台套矿山重型装备特大型轴承在洛下线

昨日，由洛阳LYC轴承有限公司、中信重工机械股份有限公司联合研制的矿山重型装备特大型轴承在洛成功下线。作为国产首台套产品，其解决了矿山重型装备轴承“卡脖子”问题，产品品质达到国际一流水平。

昨日，由洛阳LYC轴承有限公司、中信重工机械股份有限公司联合研制的矿山重型装备特大型轴承在洛成功下线。作为国产首台套产品，其解决了矿山重型装备轴承“卡脖子”问题，产品品质达到国际一流水平。

此次下线的轴承外径达870毫米，将应用在中信重工自主研制的国内最大球磨机上。产品在特大型调心滚子轴承的数字化设计、精细化热处理、高精密制造及应用技术等方面实现了突破，填补了产业链空白，标志着我国该类轴承自主研发和制造水平迈上新台阶。

该产品由两家企业分别依托航空精密轴承国家重点实验室、智能矿山重型装备国家重点实验室联手推进技术创新，将洛轴和中信重工的战略合作提升到新的高度，是发挥本地制造业聚集优势，推动产业链上下游企业紧密协作、自主创新发展高端制造、填补高端产品空白的典型案例，对实现关键核心技术自主可控、助力民族工业协同创新和装备制造业核心基础元器件做强做优做大具有重要意义。

副市长任丽君参加相关活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯)