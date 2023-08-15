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让科技赋能产业，看“社区”里的百变“魔”力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:00

　　在位于瀍河区联东U谷·瀍河绿色科技产业社区的东超云驰信息科技公司，工作人员展示非接触式自助机（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 摄）

　　洛龙区中南高科光电科技产业社区，围绕中航光电招引产业链上下游配套企业，带动光电元器件产业集群集聚；瀍河区与省科学院联合建设中原美谷，打造中原美妆“创新策源地”，引育“美丽经济”新业态……近年，我市科技产业社区如雨后春笋般涌现，成为城市科技创新的新型平台、产业发展的重要支撑。

　　市委十二届四次全会明确提出，以完善市场化运营机制为重点，加快建设智慧岛、科技产业社区等高能级创新平台，推动传统研发机构转型，更好地以平台聚资源、促创新。

　　“科技+产业+社区”会产生怎样的化学反应？市委为何将其作为打造高能级创新平台的重要抓手？又能给城市带来哪些变化？记者近日进行了走访，带您看看科技产业社区的百变“魔”力。

　　集聚创新要素更显“科技范”

　　AI肌肤检测仪、3D皮肤断层成像扫描仪……位于中原美谷的光电美康创新中心，依靠省科学院激光研究所的技术支持，综合运用光学、人工智能算法等交叉学科技术，对细胞生物学特征进行提取和分析，创新开发的美容器械和产品填补了国内空白。

　　中原美谷由省科学院和洛阳联合建设，一期规划建设“一院(中原美谷产业技术研究院)、一平台(共享孵化平台)、一基地(成果转化中试基地)”，首批进驻6家创新团队，主要从事光电美容、生物医学、中国成分、中药养颜等方向研究，催生美业“黑科技”持续涌现。

　　“面向未来打造一批科技产业社区！”我市把以创新引领发展作为今后一个时期洛阳发展的主战略，敢创新、谋创新、抓创新，着力打造聚合创新资源的平台城市，并明确提出到2025年，因地制宜布局建设20个~30个科技产业社区。

　　从出台建设指导意见，到明确建设标准，再到制定支持政策……根据市委、市政府部署要求，科技产业社区既要建设企业技术中心、工程研究中心、重点实验室、新型研发机构、产业研究院、研发中试基地等高能级创新平台，还要建设实训基地、博士后工作站、院士工作站等人才孵育平台，聚集一批科创团队、青年人才、紧缺型人才、高技能人才和创业导师。

　　不创新，无未来。科技产业社区用市场化手段集聚创新要素，着力打通“基础研究—技术攻关—技术应用—成果产业化”的创新链条，提供全链条、全周期、全要素的创新服务，正在为洛阳建设国家创新高地提供坚强支撑。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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