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徐衣显率队赴深交所对接并在深圳开展招商考察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:00

徐衣显率队赴深交所对接并在深圳开展招商考察
创新引领金融赋能壮大多层次资本市场
务实合作抢抓风口构建现代化产业体系

　　14日至15日，市长徐衣显率队赴深圳证券交易所对接企业上市工作，并到前海方舟、前瞻产业研究院、步步高、和而泰、大族激光、智多兴投控等资产管理、智库服务机构和新兴企业，围绕基金合作、智库建设、风口招引、项目落地等深入洽谈交流，达成广泛共识，取得积极成果。

　　以建设优质创新资本中心为特色的深交所，有6家来自洛阳的上市企业，还有多家企业蓄势待发。徐衣显与深交所总经理沙雁、副总经理李鸣钟等举行工作会谈，向深交所长期以来关心支持洛阳企业上市、后备培育、投融对接等工作表示感谢。他说，洛阳坚持把加快企业上市、培育资本市场作为一件大事来抓，加强与深交所战略合作，高标准打造“一基地一中心一示范区”，持续深化“基金入洛”，推动上市企业“提质培增”，加快构建现代化金融体系。希望深交所继续大力支持洛企上市，共建资本市场服务基地，创新公募REITs等金融服务，壮大资本市场“洛阳板块”，打造地方资本市场建设“洛阳样板”。沙雁、李鸣钟等给予积极回应，表示将一手抓“企业上市”、一手抓“上市企业”，提升洛阳企业利用资本市场的广度和深度，为高质量发展注入更多“金融活水”。

　　我市与前海方舟合作设立科创发展基金，鼎助洛阳企业对接基金、“链”接风口。徐衣显与前海方舟资产管理有限公司董事长靳海涛等进行工作会谈，双方一致表示，将发挥各自优势，建立更加紧密合作机制，增设天使投资基金，创新现代投融资模式，导入更多创投人才、高端项目、先进模式，促进人才链资本链产业链深度融合。

　　深圳是产业智库、科创顶流、风口经济的重要聚集地。徐衣显与前瞻产业研究院院长徐文强、董事长陈立科等进行会谈，双方表示将发挥信息资源、行业分析等优势，为洛阳产业咨询、飞地运营、链条招商等方面提供精准解决方案。徐衣显实地考察了深圳和而泰智能控制股份有限公司生产车间、总部实验室、数联天下等处，详细了解产品研发、智能物联等情况，与董事长刘建伟等共同探讨合作模式，双方表示将聚焦数字城市、智慧康养、智慧教育、智慧农业等领域，加强务实合作，完善产业协同，精准服务民生，打造洛阳特色数字经济新业态新模式。徐衣显还与步步高集团董事谢卫东就洛阳项目发展、推进产业在洛布局进行交流；与大族激光董事长高云峰、副总经理王磊等就携手推进鸿元智能轴承等签约项目落地，加快产业强链聚群进行考察交流；与智多兴投控科技有限公司总裁杨芳等围绕构建系统碳生态、发展绿色新经济等座谈交流。

　　在深期间，徐衣显还参加了洛阳智慧岛(深圳)科技创新中心揭牌仪式，并与中航光电深圳研发中心、邻山致远资本、同学村创投、芯瞳半导体、久誉精机、灵图闪创、奥格跨境和深圳市手机行业协会等入驻企业(机构)负责人广泛交流，希望该中心聚焦产业对接、项目孵化、智库建设、发展赋能等领域，运用市场化运营方式，搭建全方位对接平台，实现“孵化在深圳、产业在洛阳，研发在深圳、转化在洛阳”。

　　省金融局副局长张云定、副市长牛刚等参加相关活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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