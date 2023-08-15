17日至22日，洛阳多阴雨天气

洛阳今日晴天间多云，南部山区局地有短时阵雨，气温18℃～29℃。 这几天，秋高气爽的感觉愈加明显。细心的市民发现，我市城区部分街道弥漫着桂花香，秋意更浓了！ 省气象服务中心天气预报提醒，这几天，全省大部分地区天气晴朗，午间较热，早晚清凉，是一段比较舒爽的时光。不过，昼夜温差较大，需及时增减衣服。周日，新一轮降雨将在我省拉开序幕，首先会在西部地区登场，下周初将逐渐覆盖我省大部分地区。 来看看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，17日至22日，我市受高空低槽及地面冷空气扩散的共同影响，多阴雨天气，气温逐渐下降。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，南部山区局地有短时阵雨，气温18℃～29℃。 明日：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，气温19℃～30℃。 9月18日(周一)：阴天有小雨，气温20℃～28℃。 9月19日(周二)：小雨转阴天，东北风4级左右，气温19℃～26℃。 9月20日(周三)：阴天转多云，气温18℃～25℃。 9月21日(周四)：多云到阴天，夜里转小雨，气温16℃～26℃。 9月22日(周五)：阴天有小到中雨，气温16℃～22℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)