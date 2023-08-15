洛阳二级以上医疗机构今日集中开展义诊活动

记者从市卫健委获悉，今日，我市所有二级以上医疗机构集中开展“服务百姓健康行动”大型义诊活动。如果您或您家人有需要，快来看看最近的义诊点在哪儿吧。

记者从市卫健委获悉，今日，我市所有二级以上医疗机构集中开展“服务百姓健康行动”大型义诊活动。如果您或您家人有需要，快来看看最近的义诊点在哪儿吧。

市卫健委有关负责人说，按照国家、省、市有关通知，我市定于今日在全市范围内开展“服务百姓健康行动”大型义诊活动。全市各县区共计47家二级以上医疗机构设44个义诊点，免费为全市居民诊断疾病、提供健康咨询、普及医学常识和健康知识，并以心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、儿童疾病、地方病、精神障碍等为重点，安排相关科室专家参加义诊。

今日下午至晚间，西安交通大学第二附属医院洛阳医院、北京中医药大学东直门医院洛阳医院两个国家区域医疗中心将组织国家级专家在洛邑古城义诊。

今日以后，各医疗机构将根据实际情况确定义诊地点，继续开展为期一周的义诊活动，市民可留意各医疗机构微信公众号最新通知。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超)