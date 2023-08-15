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收取押金办理“出国务工” 一男子实施诈骗被抓获
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:01

　　日前，孟津公安分局民警说了一件事：一男子谎称可办理出国务工业务，先后收取务工人员13万余元押金，目前该男子已被抓获。

　　自今年5月以来，孟津公安分局会盟派出所副所长梁鹏飞和同事陆续接到报警称，有人交押金出国务工，联系不上对接人张某了，对方是会盟镇人。报警人中不仅有本地人，还有河北、山东等地的务工人员。

　　梁鹏飞和同事调查得知，张某以办理出国务工为名，向务工人员收取1000元至2000元的押金。被骗者说，张某称福建一家矿业在印度尼西亚和塞尔维亚有两个项目，急招电焊工、普工等，月工资约2万元；张某还称认识项目负责人王总，王总委托其在国内招工。“张某介绍出国务工的流程比较专业，大家信以为真，纷纷通过微信转账等形式交押金。”梁鹏飞说，按照张某的说法，本来今年5月第一批务工人员应该出发了，可张某以项目出现异常等为由拖延时间，大家要求退还押金，张某拒不退还，他们这才意识到被骗。

　　梁鹏飞和同事准备对张某实施抓捕时，张某消失了。本月5日，办案民警在某超市发现张某的下落，当场将其抓获。经初步核实，张某共收取了13万余元的押金，被骗群众上百人。张某交代，他打工收入不稳定，而眼下花销较大，自己之前有过出国务工的经历，便鬼迷心窍实施诈骗。目前，张某已退还部分钱款，他已被刑事拘留，此案正在进一步调查。

　　民警提醒大家，如有出国务工的打算，务必通过有资质的正规劳务输出公司，签订合同，切忌轻信以个人名义实施的招工，更不要轻易交钱，以免上当。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨玉洁)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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