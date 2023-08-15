千里之外寄锦旗 感谢民警寻手机

近日，嵩县公安局田湖派出所收到一面写着“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗，这面锦旗来自千里之外的安徽省。
近日，嵩县公安局田湖派出所收到一面写着“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗，这面锦旗来自千里之外的安徽省。
近日，嵩县公安局田湖派出所收到一面写着“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗，这面锦旗来自千里之外的安徽省。
寄锦旗的是安徽人黄女士。原来，8月底，她来洛阳旅游，在栾川县老君山景区游览期间，不慎将手机遗失。
由于记不清遗失地点，加上景区大、游客多，黄女士感觉找回手机的希望不大，便没有报警求助。旅游结束后，她立即返回了老家。
9月3日，她通过手机的查找位置功能，定位到其丢失手机最后一次出现的位置在田湖镇辖区，便抱着试一试的心态拨通了田湖派出所的值班电话。
接到求助后，值班民警根据韩女士提供的位置信息迅速进行走访排查。经过一个多小时的寻找，成功找到了遗失手机。随后，民警将该手机寄给了黄女士。
“真没想到，手机能失而复得。”收到手机后，黄女士很高兴，对民警连连称赞，并从安徽寄来一面锦旗表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605