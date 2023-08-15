千里之外寄锦旗 感谢民警寻手机

近日，嵩县公安局田湖派出所收到一面写着“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗，这面锦旗来自千里之外的安徽省。

近日，嵩县公安局田湖派出所收到一面写着“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗，这面锦旗来自千里之外的安徽省。

寄锦旗的是安徽人黄女士。原来，8月底，她来洛阳旅游，在栾川县老君山景区游览期间，不慎将手机遗失。

由于记不清遗失地点，加上景区大、游客多，黄女士感觉找回手机的希望不大，便没有报警求助。旅游结束后，她立即返回了老家。

9月3日，她通过手机的查找位置功能，定位到其丢失手机最后一次出现的位置在田湖镇辖区，便抱着试一试的心态拨通了田湖派出所的值班电话。

接到求助后，值班民警根据韩女士提供的位置信息迅速进行走访排查。经过一个多小时的寻找，成功找到了遗失手机。随后，民警将该手机寄给了黄女士。

“真没想到，手机能失而复得。”收到手机后，黄女士很高兴，对民警连连称赞，并从安徽寄来一面锦旗表示感谢。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙)