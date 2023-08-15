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男子更改代驾司机账号 非法获利1.4万元被抓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:01

　　男子郑某发现某代驾公司平台有漏洞，便将代驾司机绑定的提款账号改成自己的，先后提取了1.4万元。洛龙公安分局民警于近日赶赴四川宜宾，将郑某抓获。

　　今年6月下旬，洛龙公安分局科技园派出所民警王宁博接到辖区一代驾公司报警称，有代驾司机的提款账号被篡改。王宁博和同事了解到，报警人马某是我市某代驾公司负责人，平时代驾司机通过一款App接单，并在该平台绑有自己的提款账号，每周一可申请提现。“不少司机进行提现操作时发现，绑定的提款账号变成了他人的，导致钱流入对方口袋。”王宁博说，代驾公司通过调取后台数据发现，钱流入的账号均是加盟商郑某的。

　　办案民警调查得知，郑某系四川宜宾人，先后更改了百余名代驾司机的提款账号。从今年5月至事发，郑某累计提走了1.4万元。

　　本月7日，办案民警赶赴宜宾，将郑某抓获。据郑某交代，去年5月，他在网上看到该代驾公司寻找加盟商的广告，工作人员介绍说平台流量高，代驾司机和客源都很可观，郑某便掏了3.2万元的加盟费。起初，郑某的生意确实不错，然而好景不长，平台流量变低，他挣不到钱，要求代驾公司退还加盟费，双方因此发生纠纷。“郑某作为加盟商，能在平台上看到代驾司机的信息，不少代驾司机的登录密码是默认密码，郑某利用平台漏洞，登录代驾司机的账号，然后将绑定的提款账号改为自己的。”王宁博说。

　　目前，郑某已将非法获得的钱退还给代驾司机，其已被公安机关采取刑事强制措施。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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