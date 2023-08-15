洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

顺走手机没人知道？被监控拍下插翅难逃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:02

监控拍下作案过程(视频截图)

　　日前，记者得知这样一件事：一名男子干完活儿太累，躺在路边睡着了，不料手机和钱包被一名路人顺走，监控员和民警联手将作案者抓获，追回被盗财物。

　　6日晚，涧西公安分局视频监控中心监控员张艳霞接到一起报警称，一名男子躺在路边睡觉，醒来后发现钱包和手机不翼而飞。张艳霞得知，报警人为何先生，其承包了太原路与景华路交叉口附近一商场的垃圾清运工作。当日凌晨2时许，何先生干完活比较劳累，便躺在路口附近休息，醒来发现随身携带的包里手机和钱包不见了，钱包里有600多元现金。

　　张艳霞了解完情况，调取周边监控，很快有重大发现：当日凌晨2时许，一名男子骑着一辆共享电单车路过事发路口，看到何先生躺在地上呼呼大睡，立即掉头回来，不慌不忙地来到何先生身边，将其手机和钱包偷走。

　　“那名男子沿景华路逃离，先后拐到了天津路、湖北路等，最后进入湖南路附近一城中村里。”张艳霞说，她发现该男子有点儿眼熟，后经核实此人姓李，是一个惯偷，之前作案时曾被监控拍下来过。

　　随后，张艳霞将李某的信息反馈给值班民警张学辉。7日上午，张学辉和同事进入城中村，将李某抓获。张学辉说，李某经常闲着没事儿深夜出来晃荡。目前，他们已将何先生的被盗财物追回，李某被刑事拘留。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 林孟佳)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
        9月13日，以“践行健康生活方式，筑牢宫颈癌预防第一防线”为主题的宫颈癌疾病及HPV疫苗科普宣传活动在洛阳...
  • ·“9·15”中国减盐周：食物含盐量如何，单凭味觉判断不一定准
  • ·超火的酸梅汤能当饮料喝吗？答案来了
  • ·感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    • 谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 警示！洛阳警方公布3起典型案例
  • 出征杭州亚运会 洛阳奥运冠军领衔“河...
  • 武汉路南延(孙石路至规划郑州路段)工...
  • 定了！洛阳大河荟9月30日开业
  • 即日起，隋唐大运河文化博物馆含嘉仓...
  • 徐衣显率队赴深交所对接并在深圳开展...
  • 出行请注意！洛阳部分公交线路优化调整
  • 电影《北狮英雄》先导片在洛开机
  • 靓姿显现！联东U谷·洛阳国际企业港计...
  • 洛阳医疗机构检查检验结果互认吗？官...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洁白的韭菜花

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    初识曼陀罗 开花又结果
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605