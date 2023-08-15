顺走手机没人知道？被监控拍下插翅难逃

日前，记者得知这样一件事：一名男子干完活儿太累，躺在路边睡着了，不料手机和钱包被一名路人顺走，监控员和民警联手将作案者抓获，追回被盗财物。

监控拍下作案过程(视频截图)

日前，记者得知这样一件事：一名男子干完活儿太累，躺在路边睡着了，不料手机和钱包被一名路人顺走，监控员和民警联手将作案者抓获，追回被盗财物。

6日晚，涧西公安分局视频监控中心监控员张艳霞接到一起报警称，一名男子躺在路边睡觉，醒来后发现钱包和手机不翼而飞。张艳霞得知，报警人为何先生，其承包了太原路与景华路交叉口附近一商场的垃圾清运工作。当日凌晨2时许，何先生干完活比较劳累，便躺在路口附近休息，醒来发现随身携带的包里手机和钱包不见了，钱包里有600多元现金。

张艳霞了解完情况，调取周边监控，很快有重大发现：当日凌晨2时许，一名男子骑着一辆共享电单车路过事发路口，看到何先生躺在地上呼呼大睡，立即掉头回来，不慌不忙地来到何先生身边，将其手机和钱包偷走。

“那名男子沿景华路逃离，先后拐到了天津路、湖北路等，最后进入湖南路附近一城中村里。”张艳霞说，她发现该男子有点儿眼熟，后经核实此人姓李，是一个惯偷，之前作案时曾被监控拍下来过。

随后，张艳霞将李某的信息反馈给值班民警张学辉。7日上午，张学辉和同事进入城中村，将李某抓获。张学辉说，李某经常闲着没事儿深夜出来晃荡。目前，他们已将何先生的被盗财物追回，李某被刑事拘留。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 林孟佳)