“社区邻里日”：家门口的“民生集市”

从本月开始，在每月第二个星期六，我市立足三级邻里中心广泛开展“社区邻里日”主题活动暨新时代文明实践活动。这标志着，按照邻里中心“一老一少一青壮”的受众定位，更多全年龄段市民将在家门口享受到高水平的精神文化生活。

老城区“社区邻里日”主题活动中的面塑展示

从本月开始，在每月第二个星期六，我市立足三级邻里中心广泛开展“社区邻里日”主题活动暨新时代文明实践活动。这标志着，按照邻里中心“一老一少一青壮”的受众定位，更多全年龄段市民将在家门口享受到高水平的精神文化生活。

相对于传统的社区活动，“社区邻里日”主题活动有何不同，居民可以享受到哪些便捷服务？让我们到现场瞧瞧。

便民服务更全面，“社区邻里日”受众覆盖全年龄段

“在家门口就能看上‘专家号’，太好了！”9日，在瀍河区君澜湾社区“社区邻里日”主题活动现场，72岁的社区居民张富强体验到了“医疗服务进社区”的便利。内科、中医科、妇科……在现场，居民除了能够享受到基本的体检服务，还可直接按照自己的需求咨询医生，获得更有针对性的健康建议。

同一时间，相距不远的瀍河区邻里中心，来自瀍河区实验学校的五年级学生张津萌正在自己的“跳蚤市场”摊位前等待开张。“我今天把我看过的图书和几个洋娃娃玩具拿来了，希望能置换到喜欢的东西。”张津萌说，这是她第一次参加“社区邻里日”主题活动，在这里，不仅爷爷奶奶、爸爸妈妈能够找到适合自己的活动，她和小伙伴们也找到了属于自己的乐趣。