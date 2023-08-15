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伊川小伙儿养蚂蚱 年收入10万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:02

尚川淼给蚂蚱喂食

　　现在，年轻人大学毕业后多数会留在城市打拼，伊川小伙儿尚川淼却反其道而行之，去农村搞起了养殖。养啥？大棚里面养蚂蚱。用他的话说，这叫“差异化竞争，发展特色产业”。他希望有一天，油炸蚂蚱这道菜能“蹦上”市民餐桌。

　　小伙儿想创业，决定去农村养蚂蚱

　　尚川淼的蚂蚱养殖基地位于伊川县吕店镇南村村，14日上午，记者在这里看到，5个大棚一字排开，从远处看跟普通大棚没什么区别，走近发现大棚周边有透气纱网，里面是密密麻麻的蚂蚱。每个大棚面积约为400平方米，里面的蚂蚱长势不齐，有的小如蝌蚪，有的跟成人手指那么长。尚川淼将打碎的玉米秸秆放进桶，钻进大棚给蚂蚱投喂。棚内温度约有32℃，他很快就热得满头大汗。

　　尚川淼今年24岁，从小在县城长大，没种过地，更没养殖经验，为何选择养殖蚂蚱呢？他大学学的工程管理专业，2020年毕业后参加工作，工作之余一直有创业的念头。“我老家是农村的，想回乡发展一些特色产业。”尚川淼说，去年夏天，他和朋友到山东旅游，发现很多烧烤摊都有油炸蚂蚱这道菜。他们点了一份品尝，味道鲜美。他们得知，蚂蚱营养价值高，富含蛋白质、维生素等，当地人喜欢吃蚂蚱，谁家有喜事，油炸蚂蚱也是不可或缺的一道菜，因此催生出不少蚂蚱养殖户，已形成产业。他有同学家是汝州的，曾提到老家有人靠养蚂蚱发家致富。

　　尚川淼从山东回来不久，又到汝州的蚂蚱养殖基地考察学习，了解养殖蚂蚱的投资、利润和销路等情况，回来后决定试一试。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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