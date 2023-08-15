后续报道：宜阳女孩6000公斤红薯已卖完

连日来，19岁宜阳女孩冯新鸽为给父母看病卖红薯，红薯被热心市民抢购一事，通过洛阳网等主流媒体、网络达人@河南漂流哥等人的抖音直播被许多人知晓。截至目前，该事件相关视频在网络上的阅读量累计近亿次。

连日来，19岁宜阳女孩冯新鸽为给父母看病卖红薯，红薯被热心市民抢购一事，通过洛阳网(详见>>>女孩卖红薯给父母看病 红薯被爱心人士抢购)等主流媒体、网络达人@河南漂流哥等人的抖音直播被许多人知晓。截至目前，该事件相关视频在网络上的阅读量累计近亿次。

洛阳与爱同行公益组织负责人白英平介绍，截至目前，经过洛阳志愿者的持续助力，3天内共帮助冯新鸽卖出红薯6000公斤，收入约2.5万元，“其中不包括志愿者和爱心人士给新鸽的捐款，我们已将所有捐款都交给了新鸽”。

冯新鸽的姨妈李翠锋说，社会各界的爱心已经收到，她代表冯新鸽一家再次向大家表示感谢，“目前，新鸽已经回到宜阳家中，村镇政府送来了不少关怀，希望生活能越来越好”。

需要提醒的是，这几日，在网络上出现了不少冒用“冯新鸽”“19岁宜阳卖红薯女孩”之名进行网络欺诈的不法账号。冯新鸽从未通过任何渠道公开过银行卡信息，请大家提高警惕，谨防受骗。(洛报融媒`·洛阳网首席记者 王若馨)