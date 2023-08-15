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电影《北狮英雄》先导片在洛开机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:03

　　近日，电影《北狮英雄》先导片在隋唐洛阳城定鼎门南广场举行开机仪式。

　　该电影制片方相关负责人介绍，影片以清朝末年的洛阳为背景，讲述了洛阳东郊白马寺镇大里王村大里王狮舞传承人带领徒弟在乱世中救助贫弱、与恶势力斗争的故事。该电影由王军导演，计划投资1500万元，预计票房收入6000万元，拟邀请谢苗、安志杰、樊少皇、邹兆龙、吴樾、张晋、熊欣欣等演员出演。

　　制片方透露，该影片将充分展示河南省非物质文化遗产大里王狮舞的风采。大里王狮舞传承人王露伟介绍，洛阳狮舞诞生于北魏时期，是我国最早见于史料记载的民间狮舞，距今已有1500多年历史。洛阳狮舞中的大里王狮舞属典型的北派狮舞，表演奔放洒脱，通过刚劲雄浑的舞姿表现出狮子威武的气质和勇猛的神态。表演过程极其重视气氛渲染，在金鼓齐鸣、鞭炮大作的氛围里，艺人们通过跳跃、跌扑、腾翻、打斗、登高履险，将狮子“兽中之王”的威猛气势表现得淋漓尽致。明清以后，随着河洛地区民间社火文化的发展，大里王狮舞逐渐确立了风格独特的表演技巧和艺术造型，已成为中国传统艺术宝库中的一颗璀璨明珠。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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