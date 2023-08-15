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洛阳养老机构首次“厨王争霸”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 09:03

选手烹饪美食

　　14日，记者从市民政局获悉，日前结束的2023年洛阳市养老护理员职业技能大赛、2023年洛阳市养老服务机构老年人营养餐大赛结果出炉。

　　在2023年洛阳市养老护理员职业技能大赛中，各县区选拔的60名养老护理员选手进行了“养老护理、健康照护、家庭老人照护、孤残儿童照护”4个项目的实操比拼，加上理论考试，计算出综合成绩，决出名次和奖项。

　　在2023年洛阳市养老服务机构老年人营养餐大赛现场，60名老年人营养餐烹饪选手纷纷亮出绝活儿，丸子、饺子、包子、面条、红烧肉、烧茄子、排骨汤、葱油饼等，一道道美食，引得评委连连点赞。

老年人营养餐

　　老年人在养老服务机构用餐，往往关心餐饮的营养、搭配、口味、价格。比赛围绕这些方面进行评比，考核养老服务机构厨师掌握的老年人营养餐的技艺和理念，包括单人赛(每人一道适老热菜)和团体赛(共同完成“一荤一素一汤一面食”适老套餐)，通过赛事探寻洛阳“舌尖上的养老”。

　　“本次赛事特别新增了养老服务机构老年人营养餐大赛，洛阳成为河南省首次举办该类赛事的城市。”市民政局相关负责人介绍，此次大赛是展示我市养老技能人才队伍建设成果的重要窗口，是技能人才交流互动的重要平台，也是引领技能人才培养模式改革的重要抓手。借助大赛的引领作用，我市养老将以竞赛为契机，深化竞赛成果应用，大力推进养老护理员队伍建设，不断探索、健全具有洛阳特色的养老服务模式。

评委点评打分

　　养老护理员职业技能大赛是我市养老服务领域技能水平最高、影响面最广的职业技能竞赛，本次大赛选拔的成绩优秀者，将有机会代表我市参加河南省养老护理员职业技能大赛和全国养老护理员职业技能大赛。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武 李思睿/文 记者 李卫超/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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