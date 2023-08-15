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出海新突破！中国一拖上半年出口拖拉机同比增长超七成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 22:42

　　15日，记者从中国一拖获悉，随着企业对海外重点区域的不断深耕，企业上半年拖拉机出口同比增长超70%，创下历史新高，其中多个海外重点市场的拖拉机上半年销量已超去年全年。

　　近日在云南磨憨口岸交付老挝客户的12台YTO-NLX1404拖拉机订单，就是中国一拖耕耘海外市场的最新成果。根据当地土壤粉尘大、雨水多等耕作环境，该款产品配置了沙漠空滤、全车传动系防水密封等设备。

　　今年以来，中国一拖加快构建全球营销网络，不断加快新产品研发，优化产品布局，面向亚洲、欧洲、美洲、非洲等重点海外区域市场的出口量均呈现较大增长。针对不同国家农业、农艺的特点，该企业还找准重点市场、重点区域，针对性地做好产品组合，推动多款产品畅销海外市场。

　　在哈萨克斯坦，企业推出了YTO窄轮距系列拖拉机，该机型能够进行中耕、打药等多种作业，一机多用的特点受到当地用户的一致好评；在安哥拉，中国一拖140马力拖拉机可以满足当地用户的多种作业需求。产品一经推出便大受欢迎，当地经销商多次追加订单。

　　聚焦欧洲重点区域，该企业当前已完成欧五机型配套的80至100马力欧洲型“东方红”拖拉机试制试验；在东南亚和南美洲等传统市场，企业推进“云上营销”，引导经销商在线上开展商务活动，并有针对性地完善“东方红”产品配置及组合，实现销量稳定增长。

　　据统计，当前中国一拖根据全球市场不同产品需求、不同作业特点，已有针对性地开发了近20个出口产品系列，构建起具有市场竞争力的产品组合，企业业务范围已涵盖全球90多个国家和地区。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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