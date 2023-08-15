洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳考生，2024考研时间定了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 教育部网站 2023.09.15 19:59

　　洛阳考生注意了！今日，教育部网站发布《教育部部署2024年全国硕士研究生考试招生工作》，2024年考研时间定了！具体内容如下：

　　2024年全国硕士研究生招生考试初试定于2023年12月23日至24日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月25日。

　　网上报名工作安排在2023年10月8日至10月25日(每天9：00～22：00)，预报名工作安排在9月24日至9月27日(每天9：00～22：00)。

　　网上报名结束后，各省级教育招生考试机构将组织网上确认工作，对考生报名信息进行审核。所有考生均须在规定时间内参加网上报名和网上确认，逾期不再补办。

　　为帮助广大考生全面、准确了解研究生招生政策，“中国研究生招生信息网”将于2023年9月18日至22日开展“2024年全国硕士研究生招生宣传咨询周”等活动，届时所有研究生招生单位将在线解答考生咨询。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
        9月13日，以“践行健康生活方式，筑牢宫颈癌预防第一防线”为主题的宫颈癌疾病及HPV疫苗科普宣传活动在洛阳...
  • ·“9·15”中国减盐周：食物含盐量如何，单凭味觉判断不一定准
  • ·超火的酸梅汤能当饮料喝吗？答案来了
  • ·感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    • 谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 关于2023年中秋节国庆节放假安排的通知
  • 农村公路“白改黑” 增颜值又提品质
  • 洛邑古城等景区将增添智能化文旅设施
  • 上海市场：融合时尚元素与文化底蕴 打...
  • 扫码就能跟导航看病！洛阳出台“便民...
  • 老城区举行2023年下半年新兵欢送大会
  • 奔着问题去 对着问题改—— 四论推动...
  • 市住房公积金管理中心召开主题教育工...
  • 定了！洛阳大河荟9月30日开业
  • 出征杭州亚运会 洛阳奥运冠军领衔“河...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洁白的韭菜花

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    初识曼陀罗 开花又结果
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605