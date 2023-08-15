@洛阳考生，2024考研时间定了！

洛阳考生注意了！今日，教育部网站发布《教育部部署2024年全国硕士研究生考试招生工作》，2024年考研时间定了！

洛阳考生注意了！今日，教育部网站发布《教育部部署2024年全国硕士研究生考试招生工作》，2024年考研时间定了！具体内容如下：

2024年全国硕士研究生招生考试初试定于2023年12月23日至24日，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月25日。

网上报名工作安排在2023年10月8日至10月25日(每天9：00～22：00)，预报名工作安排在9月24日至9月27日(每天9：00～22：00)。

网上报名结束后，各省级教育招生考试机构将组织网上确认工作，对考生报名信息进行审核。所有考生均须在规定时间内参加网上报名和网上确认，逾期不再补办。

为帮助广大考生全面、准确了解研究生招生政策，“中国研究生招生信息网”将于2023年9月18日至22日开展“2024年全国硕士研究生招生宣传咨询周”等活动，届时所有研究生招生单位将在线解答考生咨询。⑥