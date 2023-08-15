出行请注意！洛阳部分公交线路优化调整

洛阳公交集团官网今日发布消息称，该集团将优化调整部分公交线路。

洛阳公交集团官网今日发布通告称，该集团将优化调整部分公交线路。具体如下：

优化调整106路

为进一步方便群众出行游玩，有效做好公交与地铁1号线、景区间的接驳，同时强化隋唐大运河文化博物馆、洛邑古城景区与应天门之间的公交连接，助力洛阳东方博物馆之都和古都夜经济发展，洛阳公交集团将于2023年9月16日起，优化调整106路。去程从河洛古城发车，沿原线行驶至中州东路夹马营路口后，改走夹马营路、滨河北路、新街、九都东路、定鼎大道到达终点站应天门，回程与去程一致。

优化调整22路

为方便洛阳市第三高级中学新校区师生及东方光源等社区居民出行便利，洛阳公交集团将于2023年9月16日起，优化调整22路，终点站由周山大道邙岭大道口南向北延长至周山大道香叶路口北。去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至周山大道邙岭大道口南后，继续走周山大道到达终点站周山大道香叶路口北，回程与去程一致。

纱厂立交盐业路片区积水点改造工程公交线路调整

接市住建局通知，纱厂立交盐业路片区积水点改造工程将于2023年9月19日起封闭施工，途经公交线路临时调整如下：6路、14路、22路、便民专线：由东向西方向改走高架，临时撤销“纱厂西路王城大道口东(路北)”站。⑥