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新时代文明实践赋能群众幸福生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.15 17:55

　　“80后”银发宣讲团走进西工街道市府院社区，唱响红色文化；神龙水上义务救援队队员们化身志愿者，走进体育场路社区，为辖区未成年人进行防溺水安全教育……一项项有温度、惠民生的新时代文明实践活动在洛阳市西工区西工街道1所6站开展，文明新风正吹遍大街小巷，为群众幸福生活“赋能”。

　　近年来，西工街道坚持以“五星”支部创建为统领，按照“群众在哪里，文明实践就延伸到哪里”的要求，大力推进新时代文明实践所(站)建设，坚持问题导向、目标导向、效果导向，着眼于凝聚群众、引导群众，重点在阵地建设、队伍培优、活动开展等方面创新，助推新时代文明实践工作提质、扩面、增效，一系列群众喜闻乐见的文明实践活动相继开展，一朵朵实践之花在西工“绚丽绽放”。

　　一、夯实阵地建设，扩大文明实践“服务圈”

　　西工街道是居民家门口的“朋友圈”，它是小喇叭、大讲堂、活动阵地……走进市委院社区新时代文明实践站，这里配置齐全，居民既可以健身娱乐、邻里交流，又能医养助老。街道按照“一站一品牌、站站有特色”原则，不断拓展多功能综合性服务群众和文明传播新路径，在各社区打造出了6个各具特色的优秀文明实践站示范点，将新时代文明实践站打造成为凝聚民心、汇聚同心、温暖人心的阵地，扩大社区生活的“服务圈”。

　　二、丰富活动内容，唱响文明实践“主打歌”

　　讲习俗、绘牡丹、写书法、听宣讲……街道以高质量创建全国文明城市为契机，充分发挥自治、自乐、志愿组织作用，将元宵节、端午节等传统节日作为传承优秀文化的载体，结合重要节庆日、居民需求等，分类型、分群体，为群众提供精细化的“家门口”服务，先后培育“80”后老党员缝纫队、爱心企业修脚服务队、“长腿叔叔”等70余支志愿队伍，推出20余类服务项目，服务居民5800余名，常态化开展多项实践活动。其中市委院社区擦亮“三暖”幸福底色、014中心社区“0145”零距离服务等特色文明实践品牌，成为群众文化生活的“充电站”、社区发展的“助推器”。

　　

　　三、立足资源共享，奏响文明实践“协奏曲”

　　辖区内商贸集中，人员密集，街道因地制宜，坚持共建、共治、共享，依托博大城党委、中州万达广场商圈党委打造“红色商圈党建融合体”建设。通过链接辖区3家艺术类培训机构、大学生志愿者等资源，打造惠民惠企的“爱在益企”公益课堂、“蓝丝带在行动”等志愿服务项目，截至目前，共开展6场公益课堂，解决企业员工后顾之忧。联合辖区学校、洛阳好人、老党员等资源，打造“小板凳”“西工好人”红色理论宣讲志愿服务项目，开展党的二十大宣讲20余场次，参与志愿者50余人，受众达600余人次。让志愿服务联动共建，奏响文明实践“协奏曲”。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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