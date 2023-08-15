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警示！洛阳警方公布3起典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 17:10

　　15日，洛阳警方网安部门公布了3起典型案例，提醒网民和网络运营者、产品服务提供者、进一步增强网络安全意识。

　　案例一：不履行数据安全保护义务案，某医院被罚款5万元

　　洛阳市公安局网安部门在对洛阳某医院开展监督检查时，发现该医院在日常诊疗过程中，对患者就医等敏感数据未依照法律规定建立健全数据安全管理制度，防火墙等关键安全技术措施未实际投入使用，且未采取其他必要措施保障数据安全，导致大量医疗敏感信息存在泄露风险。

　　洛阳警方根据《中华人民共和国数据安全法》相关规定，对该医院给予行政警告并处罚款5万元，对直接责任人杨某给予行政罚款1万元。

　　案例二：未履行网络安全保护义务，公司被罚款1万元

　　洛阳某公司运行维护的办公系统遭到网络入侵，造成严重不良后果。经洛阳市公安局网安部门民警实地检查发现，该公司未采取有效防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施，存在后台登录弱口令、未留存服务器访问日志等问题，导致该信息系统存在重大安全隐患。

　　洛阳警方根据《中华人民共和国网络安全法》第21条和第59条之规定，对该公司给予行政罚款1万元，对直接责任人王某给予行政罚款5000元。

　　案例三：侵犯公民个人信息，某公司被罚款5万元

　　洛阳市公安局网安部门从群众举报装修骚扰电话入手，通过细致摸排，依法侦办了嵩县某公司侵犯公民个人信息案，发现该公司未明确数据安全负责人和管理机构，未建立数据安全管理制度，未组织开展数据安全教育培训，办公电脑及相关系统存在弱口令、电脑上存放的公民个人信息文件未加密等违法行为，存在重大数据安全隐患。

　　洛阳警方根据《中华人民共和国数据安全法》第27条和第45条之规定，对该公司给予行政警告并处罚款5万元。

　　网络安全不光涉及网络病毒攻击、网络安全防御等技术，还涉及网络账户、WiFi密码、移动支付等与我们生活息息相关的内容，大家在享受便捷的网络服务时，个人隐私也面临着被泄露的隐患。洛阳网警提醒广大市民，在日常生活中牢固树立网络安全意识，掌握这些网络安全防护技能，守护好个人信息安全。

　　1.做守法好网民，不出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、支付账户等，不非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

　　2.保护好个人隐私，在网络活动中谨慎保护个人资料，不随意填写个人信息，妥善处理包含个人真实信息的缴费单据、快递单、身份证复印件等物品，淘汰的电子产品要彻底销毁、不随意转卖。

　　3.增强安全意识，不随意点击不明邮件中的链接、图片、文件，不扫描来历不明的二维码，不轻易连接不明WIFI网络，谨慎使用手机定位功能，从官方应用商店安装软件。对手机、网络账户、支付账户等，最好设置较为复杂的密码，重要的应用尽量设置不同密码。切勿在朋友圈、微博等社交平台随意发布含有银行卡、身份证等个人信息的内容。

　　遇到个人信息泄露请及时报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 曲薇）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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