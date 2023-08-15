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出征杭州亚运会 洛阳奥运冠军领衔“河南军团”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 17:10
郭裕芳和鲍珊菊

　　记者15日从洛阳市体育局获悉，随着杭州亚运会中国代表团成立，出征本届亚运会的河南选手也随之确定，包括鲍珊菊、郭裕芳两位奥运选手(前者夺得金牌，后者随队前往东京)在内，共有24名河南运动员入选中国代表团，他们将参加田径、游泳、赛艇、自行车等16个项目的角逐。

　　洛阳奥运姐妹花联袂征战亚运会

　　据介绍，在河南省的参赛队员中，来自洛阳的鲍珊菊、郭裕芳双双参加了东京奥运会场地自行车赛。鲍珊菊携手钟天使夺得女子团体竞速赛的金牌，郭裕芳以替补身份参赛。奥运会后，鲍珊菊、郭裕芳继续保持着较高的竞技水平。去年至今，两人在UCI场地世锦赛，场地自行车国家杯(世界杯)哥伦比亚站、开罗站比赛上争金夺银，展示了良好的竞技状态。

　　6月初，为期6天的“韵味杭州”2023年全国场地自行车锦标赛暨全国青年场地自行车锦标赛在淳安界首体育中心场地自行车赛场举行。在女子团体竞速赛资格赛和决赛中，由鲍珊菊、郭裕芳和苑丽颖组成的国家队，分别以46秒235和46秒044的成绩，先后打破了该项目的全国纪录，这也是淳安界首体育中心自行车赛场迎来的首个全国纪录。

　　赛后鲍珊菊接受记者采访时表示，“这个成绩本来是今年世锦赛的目标，没想到在淳安的全国赛上发挥出来了，让我对世锦赛更有信心了。”

　　据介绍，淳安界首体育中心自行车馆是今年亚运会场地车比赛的主要场馆。鲍珊菊、郭裕芳和苑丽颖组成的国家队将于9月26日在这里参加女子团体竞速赛的角逐。谈到即将到来的杭州亚运会，鲍珊菊说，女子团体竞速项目是中国队目前最有优势的项目，有望夺冠。她同时也希望自己和队友能够在争先赛和凯林赛上有所突破，再创佳绩。

　　立足亚运会，着眼奥运会

　　明年的巴黎奥运会已经进入倒计时。从这层意义上来看，本届亚运会更像是一场“实弹演习”。在东京奥运会上夺得金牌的鲍珊菊和一直待在替补席上的郭裕芳都憋着一股劲儿，要在巴黎奥运会上再立新功。

　　接连在里约、东京两届奥运会上蝉联金牌，中国场地自行车女子选手已经在团体竞速项目上形成了一定的优势。在巴黎奥运周期，这一项目进行了较大调整，由2人完成比赛改为3人出战，规则的改变也带来了新的挑战。为此，国家队在强化体能的同时选拔出了新一届的国家队员，最终，洛阳姑娘鲍珊菊、郭裕芳和18岁的吉林小将苑丽颖成为最强三人组合。经过一年多的训练磨合，三个姑娘逐渐形成默契，取得了令人瞩目的成绩。

　　健儿出征，家乡人民分外牵挂。15日，洛报融媒记者联系了鲍珊菊、郭裕芳的亲友和母校师长，大家都有共同的心愿：期待姑娘们在杭州亚运会主场顽强拼搏，为国争光，家乡人民是她们的坚强后盾，将永远为她们加油呐喊。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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