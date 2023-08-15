@洛阳考生：2023年下半年全国大学英语四、六级考试报名工作启动

据“中国教育考试网”消息，2023年下半年考试笔试及口试将分别于12月16日，11月18至19日举行，各地报名工作陆续启动。

据“中国教育考试网”消息，2023年下半年考试笔试及口试将分别于12月16日，11月18至19日举行，各地报名工作陆续启动。具体内容如下 ：

一、开考时间及科目

1.笔试考试时间(12月16日)

上午：英语四级

下午：英语六级

2.口试考试时间(11月18-19日)

11月18日：英语四级口语考试

11月19日：英语六级口语考试

二、报名方式

请考生按所在学校规定时间登陆CET全国网上报名系统(cet-bm.neea.edu.cn)完成资格审核、笔试报名缴费及口试报名缴费。

三、成绩报告单

成绩发布10个工作日后，考生可登录中国教育考试网(www.neea.edu.cn)查看并下载电子成绩报告单(小语种科目为电子证书)，电子成绩报告单与纸质成绩报告单同等效力。

纸质成绩报告单依申请发放，考生可在报名期间或成绩发布后规定时间内登录CET报名网站(cet-bm.neea.edu.cn)自主选择是否需要纸质成绩报告单，选择纸质的考生应按考点规定时间及地点免费领取，成绩发布半年后未领取的视为自动放弃，不再补发。

目前，中国教育考试网(www.neea.edu.cn)已开通2005年6月及以后历次考试成绩报告单(小语种科目为证书)查询服务，考生可登录查询，并可根据实际情况自助办理纸质成绩证明。⑥