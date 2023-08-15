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9月29日开赛！洛阳坐标·河南省城市定向系列赛邀你来报名！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 云动洛阳 2023.09.15 15:49

2023年

洛阳坐标·河南省城市定向系列赛

即将开赛

9月29日

洛阳市体育中心广场

邀你一起穿梭在洛阳城市之中

打卡一场

趣味+智慧+挑战的定向赛事

竞技，休闲，交友，运动，城市

给你不得不参加的理由

5人团队，并肩作战

最烧脑的城市游戏，最有趣的线路设置

品味洛阳魅力，感受青年友好型城市氛围

千万不要错过！

　　参赛指南

　　组织单位

　　河南省全民健身中心 洛阳市体育局

　　协办单位

　　洛阳市全民健身中心

　　比赛日期

　　2023年9月29日上午9时

　　比赛地点

　　洛阳市体育中心广场

　　参赛单位

　　各级机关、企事业单位、大中专院校、社会团体及个人均可组队参赛。

　　比赛路线

　　(一)隋唐盛世

　　选取应天门、丽景门、洛邑古城、定鼎门、天堂明堂作为打卡点。

　　(二)律动洛城选取尚贤苑社区体育公园、政康苑体育公园、厚德园社区体育公园、长厦门体育公园、锦台游园作为打卡点。

　　报名倒计时

　　本次定向赛每条路线名额有限，报满即止！

　　报名时间：即日起至9月20日18:00

　　参赛报名入口

　　点击进入原文页面报名

　　参赛办法

　　(一)参赛队伍选手年龄范围为10至60周岁，每队5人组成，至少有1名异性，每队需设队长1名。

　　(二)各参赛队队长为该队伍的负责人，赛前1周参加赛事组委会安排的赛前培训及领取比赛物资，并递交免责声明书。

　　(三)所有参赛人员如有以下疾病患者禁止参加比赛：1.先天性心脏病和风湿性心脏病患者；2.高血压和脑血管疾病患者；3.心肌炎和其他心脏病患者；4.冠状动脉病患者和严重心律不齐者；5.血糖过高或过少的糖尿病患者；6.其它不适合运动的疾病患者。

　　竞赛办法

　　(一)竞赛按照国家体育总局最新审定的《徒步定向运动竞赛规则》执行。

　　(二)参赛队伍须以团队形式报名，确定本队所选线路。

　　(三)参赛队须依次到访比赛指定点标，并完成相应任务，以用时少者为胜。

　　(四)队长培训会及赛事当天的日程安排将在云动洛阳公众号平台公布。

　　(五)所有参赛队员在比赛中穿着赛事组委会提供的比赛服装，提倡穿着个性时尚美观的服装(汉服、旗袍等)，并全程在胸前佩戴号码布。

　　(六)每支参赛队伍配发1支电子手环，由队长佩带。在起终点处打卡，未打卡则比赛成绩无效。比赛结束后须由队长将指卡归还于终点计时处。

　　(七)所有参赛队须集体按照任务卡指令到达每个点标并完成相应任务，中途不得更换队员。

　　(八)参赛队伍在比赛中只能徒步、奔跑或乘坐地铁、公交、共享单车，凡使用自驾车、指派车辆等交通工具，比赛成绩无效。

　　(九)比赛过程中，如因坐标点拥挤造成等待，参赛队员须耐心接受并依次排队完成相关任务。

　　(十)参赛队员须遵守公共秩序、交通规则及比赛规则，如有违反，则取消比赛成绩。

　　(十一)参赛队员须自行解决比赛中因公交、地图、通讯、餐饮及其他原因产生的相关费用。

　　活动奖励办法

　　1.本活动三条路线各路线前三名奖励如下：

　　第一名三支队伍，每支获奖队奖金5000元及奖牌

　　第二名三支队伍每支获奖队奖金3000元及奖牌

　　第三名三支队伍，每支获奖队奖金2000元及奖牌

　　2.比赛结束后为所有完赛人员颁发完赛奖牌

　　报名咨询

　　联系电话：

　　18039331058 孙先生

　　咨询时间：

　　即日起至9月28日(9:00-18:00)

　　比赛申诉

　　参赛队伍对比赛成绩产生异议，须由队长递交书面申诉书，于比赛成绩公布30分钟内向赛事组委会申诉，采取口头或其他申诉形式均无效。

　　9月29日，相约洛阳！ 我们一起出发！④
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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