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事关网络预订酒店！洛阳发布一起典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 16:39

　　随着中秋国庆假期的临近，不少市民开始预订外出游玩、探亲时住宿的酒店。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布了一起通过网络预订酒店导致纠纷的典型案例，提醒消费者注意。

　　案例内容

　　消费者姚女士反映，近期自己通过美团平台花费近200元预订了西工区中州中路287号宁尚宾馆(榴莲精选酒店)的一个房间。可是当天到酒店入住时，商家却称姚女士的信息错误，无法办理入住。“我在美团APP上下单时，显示这家酒店有房间并且预订成功。”姚女士说，既然无法入住，自己便要求商家退费，对方却以美团平台上注明“订单预订后不可取消/不可变更”为由，不予处理。

　　在多次和商家协商无果后，姚女士拨打了12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区市场监管所执法人员与姚女士取得联系了解情况，并与商家和美团平台进行协调。目前，商家和美团平台互相推诿，退款仍未到位，执法部门正在进一步调解中。

　　相关提醒

　　“通过网络预订酒店虽然方便，但是消费者如果不注意一些细节，不仅容易引起消费纠纷，还打乱了原有的计划。”洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒——

　　首先，消费者要谨慎使用没有履行亮照经营业务的网络平台。按照要求，电子商务平台经营者应在首页显著位置持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息，或者上述信息的链接标识。如果其没有公示相关信息，消费者应谨慎使用该平台预订房间。

　　其次，消费者要谨慎选择没有具体名称或者地址的商家。经营住宿的商家必须取得营业执照方可开展经营活动，消费者在网络平台上预订住宿服务时，经营者的详细信息如果没有具体名称或地址，发生消费纠纷时可能存在无法确定真实责任主体的风险，导致消费者无法维护自身合法权益。

　　再次，消费者要谨慎查看酒店或民宿公布的预订页面信息。比如入住时间、房间布局、停车是否收费、取消订房时限、退房时间等信息，建议截图保存。到店后，您要注意接待区域有无悬挂明示消费条款，最好详细阅读并拍照留存。

　　最后，消费者要充分了解退订条件。预订酒店或民宿成功后应致电商家进行确认。如果因为个人原因需取消行程，应及时与平台和商家积极沟通，减少行程变动带来的损失。办理入住时记得向商家索要发票并保留消费凭证，遇到消费纠纷可拨打12315热线或通过全国12315平台投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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