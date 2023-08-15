即日起，隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆

昨日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发文称自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆。

昨日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发文称自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆。 昨日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发文称自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆。具体内容如下： 因含嘉仓遗址保护修缮，自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆，具体开馆时间请关注“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号，由此给您带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 隋唐大运河文化博物馆 2023年9月14日 ⑥