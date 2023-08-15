即日起，隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆

昨日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发文称自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆。
昨日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发文称自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆。
昨日，“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号发文称自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆。具体内容如下：
因含嘉仓遗址保护修缮，自2023年9月15日起隋唐大运河文化博物馆含嘉仓遗址临时闭馆，具体开馆时间请关注“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号，由此给您带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
隋唐大运河文化博物馆
2023年9月14日
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