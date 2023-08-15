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洛阳农贸市场线上线下融合 方便市民“菜篮子”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 16:39

　　“菜品新鲜，价格实惠，线上买菜既方便又省时。”14日中午，家住洛阳市西工区天城一品小区的王美玲，拿着一兜外卖员送来的蔬菜夸赞道。

　　今年58岁的王美玲说，以前每天上午的主要任务就是去逛市场，自从去年学习了手机下单就爱不释手。虽然农贸市场离家只有10来分钟路程，但是她现在只有顺路时才会到市场买菜。

　　如今，随着电子商务的发展和移动支付的普及，越来越多的老年消费者也开始尝试线上购物，使传统农贸市场销售模式也变得更加多元，线上线下融合一体化已成为当下农贸市场发展的大趋势。

　　位于西工区汉屯路19号的王城市井农贸市场就通过技术提升，开辟了自己独立的线上商城。市民通过手机软件可以看到市场内所有的菜品并进行选购，在线上下单后，菜场内商户会接到实时订单，然后由商户把订单分别送至菜场门口的生鲜冷鲜柜，再由骑手及时为用户送货上门，高效便捷。

　　“一开始担心没有客户来线上购买，我就没加入线上商城。但是很多老主顾都有这方面的要求，今年年初我开通了线上服务，生意好的时候一天的营业额能卖1000多块钱，这些算是额外的收入。”陈力是农贸市场内卖牛羊肉的老板。她说，自己的摊位平常都是一个人在做，周末忙的时候儿子会来帮忙将线上的订单入柜。不管是线上还是线下的订单，品质这一块必须要把握好，不能伤了新老客户的信任。

　　线上业务不仅满足消费者多元化需求，也拓宽了商户的经营渠道。除了陈力的牛羊肉摊位，加入线上商城的水产、猪肉、蔬菜、水果摊位的商户也都获得了不同程度的增收。商户们反馈说：“数字化改造为顾客带去了方便，买菜的人比以前多了，我们的收入自然也就跟着增加了，挺不错的。”

　　随着生鲜电商行业的发展，线上买菜的方式被越来越多消费者所接受。

　　“郝大爷，今天的蔬菜放在门口了……”早上9时许，家住西工区置隆花园小区的郝玉来收到了洛报购时惠电商平台配送的蔬菜包。

　　今年76岁的郝玉来是一位独居老人，由于平时儿女不在身边，自己腿脚不便，平时买菜他都选择在购时惠电商平台购买蔬菜。他打开仔细检查了一下，里面有西红柿、土豆、黄瓜等5样家常蔬菜。“昨天下午才下的单，今天就收到送货上门的新鲜蔬菜，价格还实惠，真不错！”郝玉来高兴地说。

　　作为洛阳市商务局指定的民生保障购物平台，购时惠电商平台累计开发国内100余个特产直供基地、500余个品牌合作商家，市民可通过手机24小时随时下单，最快半日就能收到商品。

　　今年以来，洛阳市在大力推进农贸市场改造提升的同时，不断完善农贸市场服务体系。其中，农贸市场“数字化”升级是推进抓好农贸市场提升发展的行动之一，通过线上线下同步升级，以帮助个体经营户拓宽市场渠道为基础，打造多方受益且实用接地气的业态模式，促进市场服务质量的提升。

　　小小“菜篮子”，装着大民生。洛阳市商务局相关负责人表示，线上农贸市场在保留城市“烟火气”的基础上，通过数字化实现线上线下融合经营，高效满足群众“菜篮子”“米袋子”需求，增加了商户收入，赋能民生实体，同时也助力提升菜场管理水平，让菜场监管更有抓手，真正让农贸市场成为城市“一刻钟便民生活圈”的典型缩影。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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