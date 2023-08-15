13日，市住房公积金管理中心召开主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，研究部署该中心主题教育工作。

13日，市住房公积金管理中心召开主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，研究部署该中心主题教育工作。 13日，市住房公积金管理中心召开主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央、省委、市委部署要求，研究部署该中心主题教育工作。 会议强调，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党的二十大作出的重大部署。要提高政治站位，以高度政治自觉深刻认识主题教育重大意义，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”根本任务，切实把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，积极融入和服务全市发展大局，更好发挥住房公积金制度优势，助力缴存职工实现“住有所居”安居梦，为现代化洛阳建设贡献公积金力量。 会议要求，结合工作实际建好理论学习阅读书目清单、调研课题暨成果转化运用清单、重点工作暨重点任务推进清单、查找发现问题暨整改清单、建章立制暨工作成效清单“五个清单”，以务实举措推动主题教育走深走实。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 陈涛）