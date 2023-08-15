洛邑古城等景区将增添智能化文旅设施

记者日前从老城区获悉，该区将携手洛阳联通持续加强基础网络建设，全力推动“九街十八巷七十二胡同”、历史文化街区、特色商业街区等5G精品网络全覆盖，助力新文旅产业发展。 记者日前从老城区获悉，该区将携手洛阳联通持续加强基础网络建设，全力推动“九街十八巷七十二胡同”、历史文化街区、特色商业街区等5G精品网络全覆盖，助力新文旅产业发展。 按照计划，老城区将深度整合辖区文物文化及景区信息资源，在应天门、明堂天堂、洛邑古城、洛八办等景区增加智慧游客分流、智慧导览讲解、旅游大数据中心等智能化设施，建设智慧化管理平台，为游客提供一站式线上智慧旅游服务。同时，该区还将配合“网红培育计划”实施及直播电端示范基地、短视频直播基地建设，做好网络服务保障，推动资源开放共享。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫)