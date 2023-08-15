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扫码就能跟导航看病！洛阳出台“便民就医少跑腿”七大举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.15 08:40

　　记者昨日从有关部门获悉，《洛阳市推进“便民就医少跑腿”七大举措实施方案》(以下简称《方案》)于近日出炉，围绕群众就医问诊的关键环节，让数据多“跑路”，群众少“跑腿”，改善群众就医体验。

　　近日，67岁的患者冯先生到河南科技大学第二附属医院就诊，用智能手机扫码跟着导航就能找到科室，方便的就医体验让冯先生忍不住竖起大拇指。“患者就医感受提升，源自咱洛阳正在积极推进的‘便民就医少跑腿’举措。老冯体验的医院智能导航服务就是其中一项。自我们院开通这项服务以来，后台数据显示通过使用智能导航受益的患者有3万余人，日均访问最高为394人次，‘专属陪诊’让患者在院内就诊不再迷路。”该院有关负责人说。

　　七大举措紧紧围绕群众就医过程中的关键环节实施，分别为推行会诊转诊一站式服务、推行院内智能导航服务、推行门诊患者医技检查24小时内完成服务、推行医保电子凭证全场景应用服务、推行诊间支付服务、推行病区结算服务、推行病案复印线上线下一体化服务。

　　长期以来，改善就医感受、提升看病体验，是民之所望、政之所向。为此，市委改革办、市卫健委、市医保局联合印发该《方案》，采取试点先行、整体推进、逐步推开的方式，选取新安县、汝阳县、河南科技大学第二附属医院、洛阳市妇幼保健院等4个单位为市级试点单位，通过多部门协作、多数据融合等方式，进一步延伸“数字化转型、高质量发展、便捷化就医”主题，将便民就医举措纳入医院管理、医疗服务场景及数字智慧医院、新兴数字技术等创新亮点，目标是二级及以上公立医院建成“会诊转诊一站式、看病就诊便捷化、支付结算即时化、病案复印一体化”的便民就医智慧化现代医院。

　　4家试点单位重塑优化医疗服务流程，从群众预约、挂号、检查、住院、付费、出院等“关键小事”做起，以病人为中心打造全流程“一站式服务”，门诊患者预约就诊时间精确到“分”，诊间及病区结算缩短至2分钟，节省患者时间80%以上。截至目前，4家试点单位均已完成试点任务。

　　按计划，今年12月底前，我市将在医共体牵头医院及全市其他三级公立医院整体推进这些举措。2024年6月底前，我市将实现全市二级及以上公立医院“便民就医少跑腿”改革全覆盖。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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