农村公路“白改黑” 增颜值又提品质

“白改黑”，即将混凝土道路改成沥青道路，是我市农村公路建设工作的重要部分，也是助推乡村振兴的一项重要举措。

“白改黑”后，道路颜值更高

“白改黑”，即将混凝土道路改成沥青道路，是我市农村公路建设工作的重要部分，也是助推乡村振兴的一项重要举措。

近日，全市农村公路“白改黑”暨交通基础设施投融资工作座谈会在孟津区召开。据了解，今年我市省定农村公路年度建设计划投资10亿元(含危桥、安防、养护等)，目前已完成投资9.77亿元，占比98%。

在“白改黑”工作取得重大进展的同时，也有人提出疑问：农村公路为什么要“白改黑”？“白改黑”的好处有哪些？市交通事业发展中心的专家就这些问题进行了解答。

“白改黑”，更好满足出行需求

一场大雨过后，孟津区常袋镇马岭村更美了，随处可见的绿树、白墙与村道的黑色沥青路面，勾勒出一幅清新美丽的乡村画卷。会议当天，作为室外观摩点，马岭村让与会人员刮目相看。

参会的张俪璇在嵩县S240济邓线旁经营一家民宿。她坦言，以前民宿周围交通便利，但道路陈旧，两侧的景观不是很漂亮，游客体验感不算好。如今，经过提升改造，不仅沥青路面变宽，实施了彩化，路侧还进行了绿化，吸引了更多游客，这让她信心大增。

“如今，群众对道路的需求正在由基本通达向美观舒适升级。”市交通事业发展中心农村公路建设所相关负责人说，出行和发展是农村地区的重要民生问题，“白改黑”能进一步助推乡村旅游事业发展。

近年来，农村的机动车数量大幅增加，人们的出行需求进一步增强。同时，我市乡村特色产业及旅游业近年十分红火，不少农民已经成为新业态的从业者。此外，“四好农村公路”建设工作也是“白改黑”的重要支撑。因此，农村道路升级改造显得更加重要。

“白改黑”，经济实用还美观

“农村公路早年以‘村村通’为主，首要目的是修通硬化道路。”该负责人说，早些年，农村经济条件有限，而且机动车较少，对行车舒适度的要求不高。因此，投资规模小、造价低廉、取材方便、后期便于养护的混凝土路面成为绝大多数农村地区“花小钱办大事”的首选。

“沥青路面和混凝土路面各有利弊，但综合比较还是沥青路面好一些。”该负责人说，混凝土路面经过车辆多年碾轧，容易出现错层、断板、啃边、沉陷、毛面等现象，而且混凝土路面硬度大、接缝较多，行车感觉“硬邦邦”的，车辆在行驶过程中轮胎噪声较大，还有灰尘大、维修工期长等缺点。而沥青路面属于柔性路面，路面平整度高，扬尘少、轮胎噪声小。

目前，我市农村公路通车里程已超过1.7万公里，“白改黑”工程量较大。假如把混凝土路面全部铲除，不仅耗时、耗力、耗资金，还会因为混凝土废料几乎不能再利用，形成建筑垃圾。然而，混凝土结构非常适合做路基，施工单位只需在旧路上加铺沥青，既节约了资金，又不破坏环境，还达到了美化路容路貌、提高行车舒适度的目的。

了解沥青路面养护妙招

目前，我市农村公路养护工作不仅由公路部门专业养护人员负责，不少村民也参与其中。因此，了解一些公路养护知识非常重要。

沥青路面的养护可分为日常巡视与检查、小修保养、中修、大修、改建和专项养护工程等。在日常养护时，不仅要掌握路况，也要保持路面清洁，及时清除路面淤泥、积水、零石及其他影响交通的障碍物。

据介绍，在沥青路面的养护过程中，要注意雨后淤泥在3天内清除，保持路基无缺口、塌方，经常整修路肩、边坡，保证其坡度适中、表面平整无杂物等。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）