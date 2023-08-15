洛阳今日晴天间多云 气温17℃～30℃

今日洛阳晴天间多云，气温17℃～30℃。
今日洛阳晴天间多云，气温17℃～30℃。
这几天秋高气爽，中午甚至有些热。未来几天，我市又将迎来降雨天气，一场秋雨一场寒，您要关注天气变化情况，及时添衣。
昨日，中国天气网发布消息，位于黑龙江北部的漠河已经入冬，并已开始供暖！我们这里虽然离入冬尚早，但早晚温度较低，大家注意适时增减衣服，谨防感冒。
来看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，多阵雨或雷阵雨天气。
最近几天天气预报
今日晴天间多云，气温17℃～30℃。
明日多云间阴天，局地有阵雨，气温19℃～31℃。
17日(周日)多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温19℃～31℃。
18日(周一)阵雨转多云，气温20℃～28℃。
19日(周二)多云到阴天，有阵雨或雷阵雨，气温19℃～27℃。
20日(周三)阴天有阵雨，气温18℃～26℃。
21日(周四)多云间晴天，气温16℃～27℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)
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