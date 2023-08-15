持续4天！2023中国豫西（洛阳）第20届金秋汽车博览会启幕

14日上午，2023中国豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会在洛阳市体育中心盛大开幕。

14日上午，2023中国豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会在洛阳市体育中心盛大开幕。这是一场精彩绝伦的汽车盛宴，更是市民感受汽车科技与创新的最佳平台。

2023中国豫西(洛阳)第20届金秋汽车博览会由洛阳市商务局指导，洛阳市体育局特别支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团主办。作为洛阳市规模大、人气高、成交好的车市盛宴和行业平台，豫西车展从创办以来，坚持创新发展，坚持推陈出新，现已成为洛阳市高品质、专业级的综合性汽车展会，是洛阳及周边地市最具影响力和市民最信赖的品牌展会之一。

据悉，为快速有效促进洛阳汽车等大宗商品消费，本届车展以“共启金秋消费季”为主题全面发力，从新能源汽车到高科技概念车，从传统巨头到创新新锐，各大知名汽车品牌集中亮相，涵盖豪华、自主、国产、合资、新势力等热销品牌，展出车型近千款，包含轿车、SUV、MPV等全系车型。

各项福利优惠，逛一次车展就能一站式解决。记者在现场看到，车展分室内和室外两大展区，展示车型涵盖乘用、商务、新能源、燃油车、房车等系列车型，新能源车型依然是今年车展中当之无愧的“主角”，比亚迪、哪吒、长安等多个新能源汽车品牌的展区内人头攒动，不少市民正在向促销人员详细了解优惠政策。

“在车展买车确实便宜，还送了不少增值服务。”市民马先生和老伴儿看中了一辆新能源轿车，他说，之前自己已经到4S店了解过价格，这次到车展订车，不仅享受到了最低折扣，还额外赠送行车记录仪、整车贴膜等福利，实实在在得到了实惠。

围绕“青春洛young 潮享消费”潮流酷玩主题的车展，既要好看，更要好玩。连续4天，多元化体验车展魅力的互动活动丰富多彩——涵盖洛阳吃、喝、玩、乐、购等多种福利的抖音盲盒，每天限量200份送给幸运的朋友；限量100份的精美签到礼，到场即可领取；还有街头滑板表演赛、改装潮车展、复古摩托试驾，一定会让您流连忘返，越逛越开心。

为了让消费者得到“专属福利”，本届车展中，各大品牌方都拿出了最大的诚意，以“冰点价”让利消费者，直接推出全年购车底价优惠。不仅如此，现场还为购车、观展的市民准备了大量礼品，包括订车礼和到场礼，购车就可抽现金红包，到场就可领礼品等福利。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)