洛阳启动2023年度工信质量提升典型案例遴选

14日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2023年度工信质量提升典型案例遴选，将围绕质量管理能力、质量技术创新应用、可靠性提升等3个方面12个征集方向，及时发现、总结、推广一批先进经验，进一步推动全市产业高质量发展。

14日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日启动2023年度工信质量提升典型案例遴选，将围绕质量管理能力、质量技术创新应用、可靠性提升等3个方面12个征集方向，及时发现、总结、推广一批先进经验，进一步推动全市产业高质量发展。

此次遴选面向的申报主体应在洛阳注册登记，具有独立法人资格，近三年财务状况良好，且在信用等方面无不良记录。其案例应具有较强的代表性、示范性、创新性和可推广性，对相关行业、供应链或企业质量提升具有较强借鉴意义和推广价值。

其中，围绕质量管理能力，洛阳将重点关注质量管理体系有效性、企业持续成功能力、质量管理数字化、全过程质量绩效水平等领域，征集企业关于贯彻实施GB/T 19000等先进标准，建立先进质量管理体系，加快质量管理数字化，不断提高质量改进能力，实现质量效益有效提升的解决方案。

围绕质量技术创新应用，洛阳将重点关注质量设计、质量控制、质量检测等领域，征集企业加强质量技术创新，开展质量设计技术、过程控制方法与工具、试验检测技术、运维保障技术等攻关和应用，不断提高产品质量水平的解决方案。

围绕可靠性提升，洛阳将重点关注可靠性管理、可靠性工程技术、可靠性工具、可靠性“筑基”和“倍增”攻关、产业链供应链可靠性保障等领域，征集企业落实《制造业可靠性提升实施意见》，围绕机械、电子、汽车及其他相关行业实施可靠性工程，推动产品可靠性提升的解决方案。

符合条件的企业可到各县区工信主管部门申请。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保 文/图）