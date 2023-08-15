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洛阳举行第四期资本运作与产业发展主题培训班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 20:11

　　根据《关于全面提升干部队伍推动产业发展能力的实施方案》，14日，洛阳市第四期资本运作与产业发展主题培训班在市金融服务中心举行，洛阳领导干部代表、市属企业和上市后备企业负责人等，共计110余人参加培训。

　　此次培训围绕贯彻落实洛阳市委十二届四次全会精神，邀请中信建投证券股份有限公司高级副总裁单新生，围绕“全面注册制背景下，如何有效利用资本市场助力企业发展”做专题讲座。他结合多年辅导企业成功上市的实践经验，针对全面注册制背景下企业上市路径展开详细讲解并提出中肯建议，为政府如何利用好资本市场、如何服务推动企业上市指明方向。

　　培训后，洛阳市委组织部通过发放电子问卷的形式，对本次授课情况开展调查。问卷涉及培训主题、培训形式、授课内容等相关问题，旨在通过深入征求意见，提高资本运作与产业发展主题培训质效，进一步增强教育培训的系统性、针对性、有效性。

　　洛阳市委组织部相关负责人表示，下一步，洛阳市还将持续聚焦提升干部资本运作与产业发展能力，创新开展定制培训，常态化举行“资本运作与产业发展主题培训”活动，进一步提升干部抓产业发展能力，更好助推现代化产业体系建设。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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