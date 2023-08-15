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重磅！洛阳市将开展中心城区“北国花城”建设三年行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.14 20:11

　　记者14日从洛阳市城市管理委员会办公室获悉，《洛阳市中心城区“北国花城”建设三年行动方案》于日前印发，提出力争用3年时间，营造出“处处有花、月月见花、城在花中、人在画中”的独特景观，将洛阳建设成为北方地区独具特色、富有魅力的花园之城、生态之城、花卉产业之城。

　　此次行动分为示范先行、全面建设、完善提升三个阶段推动。其中，2023年年底前为示范先行阶段，将全面开展“北国花城”六大专项行动；2024年年底前为全面建设阶段，将开展“北国花城”进机关、进社区、进学校、进企业、进公共服务场所行动；2025年年底前为完善提升阶段，将开展“北国花城”进家庭行动。

　　全面实施“北国花城”六大专项行动

　　●景观大道“花路”行动。以龙门大道、关林路、纱厂北路涵洞、红山欢乐谷、望春门街西溪游园等点位为重点，打造独具特色的城市景观大道“花路”，实现以花迎客。2023年，计划完成“花路”建设40公里。

　　●立体艺术“花墙”行动。开展立体艺术花墙建设，丰富建筑立面花墙设计形式和植物选种，加大低成本、高品质、可持续立体艺术花墙应用力度，对城市区范围内的护栏、挡墙、边坡、桥梁等开展立体美化，提高城市景观品质。2023年，计划完成33公里立体艺术“花墙”。

　　●城市街头“花境”行动。在道路节点、学校医院、企事业单位、商业街区等沿街区域进行绿地改造，用高低搭配、错落有致、颜色丰富的植物打造“花境”景观。2023年，计划完成2.4万平方米道路节点“花境”。

　　●美丽街区“花廊”行动。选取周边人流量大、服务功能辐射广、社会影响力大、拥有基础种植条件与良好硬件条件的城市景观廊架进行“花廊”示范建设。2023年，计划完成2200米美丽街区“花廊”。

　　●公园游园“花海”行动。以公园游园为依托，强化花卉的主题应用，差异化定位花海种类，营造大体量的花海景观，挖掘特色花卉文化内涵，提升公园游园的景观特色与影响力。2023年，计划完成16万平方米公园游园“花海”。

　　●街头巷尾“花市”行动。采用鲜花综合超市、鲜花街巷、鲜花小镇等形式，增强花市与旅游、休闲、体验、文化展览的互动融合，变单一销售空间为生活消费场景。鼓励各城市区建立“花市”特色小街，聚集花坊、花店等。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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